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الإثنين 14 سبتمبر 2020 الموافق 26 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لوقف الأعمال أحادية الجانب في المتوسط

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:47 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أبوزيد على
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جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، دعوته إلى وقف الأعمال أحادية الجانب في المتوسط، وأعلن بيتر ستانو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنه سيطرح أزمة شرق المتوسط على وزراء خارجية الاتحاد، اليوم، على أن تعقد قمة حول الملف يوم الخميس المقبل، حسبما أفادت فضائية «العربية».

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد لوّح سابقًا بفرض عقوبات على أنقرة، إذا لم توقف أعمالها الاستفزازية.

من جانبها، استبعدت تركيا قيام أوروبا بتلك الخطوة، وقال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركية، اليوم: "تركيا لا تتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها بسبب نزاعها مع اليونان، وذلك بعد يوم من سحبها سفينة تنقيب من المياه المتنازع عليها".

وجدد تأكيده على استعداد أنقرة لإجراء محادثات دون شروط مسبقة، لكنه أضاف أن سفينة التنقيب التركية «أوروتش رئيس» ستستأنف عملياتها قريبا بعد أن رست قبالة الساحل الجنوبي لتركيا، أمس الأحد.

وتابع: من غير المتوقع من زعماء الاتحاد الأوروبي، الذين اتفقوا بالفعل على فرض عقوبات بسيطة على تركيا، أن يتخذوا خطوات أخرى الأسبوع المقبل، لكن لا يمكن استبعاد مثل هذه الخطوات.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعرب عن دعمه الكامل لليونان وقبرص في هذا النزاع، وقال إنه يجهز لعقوبات محتملة في حال عدم بدء الحوار.

وقد يتخذ زعماء الاتحاد قرارا بهذا الخصوص في اجتماعهم المقرر يومي 24 و25 سبتمبر.

وتصاعد التوتر بسبب تشابك مطالبات تركيا من ناحية واليونان وقبرص المدعومتين من فرنسا من ناحية أخرى بالأحقية في مياه غنية بالغاز الطبيعي.

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