ميركل تعتزم اتخاذ قرار بشأن استقبال المزيد من اللاجئين

تعتزم المستشارة أنجيلا ميركل، اتخاذ قرار بشأن استقبال المزيد من المهاجرين من مخيم موريا للاجئين اليوناني المحترق بحلول اجتماع مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء.وحسب بيانات مشاركين في اجتماع هيئة رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، قالت ميركل، اليوم الإثنين، إنها على تنسيق مع وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، في هذا السياق، مضيفة أن الحكومة الألمانية تواصل مساعيها للتوصل إلى حل أوروبي بشأن قضية المهاجرين.ووفقا لهذه البيانات، تخطط ميركل، أيضا لعقد اجتماع مع عمد المدن الألمانية، الذين لديهم استعداد لاستقبال مهاجرين، وأوضحت ميركل، في المقابل أنه لم يتحدد بعد موعد لهذا الاجتماع.