ضبط 2153 سائقًا لعدم ارتداء الكمامات

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية قِبل 2153 سائقا للنقل الجماعى، اليوم الإثنين، لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة.جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.