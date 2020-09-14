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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز متهم بحيازة 22 طن سكر مجهول المصدر بالزاوية الحمراء

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:15 ص
حبس
حبس
حسام التمساح
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أمرت نيابة الزاوية الحمراء، اليوم الإثنين، بحجز صاحب مصنع لحيازته 22 طن سكر مجهول المصدر 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد تلقى إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مسئول عن مصنع تعبئة مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وبحوزته 22،230 طن سكر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وقيامه بإعادة تعبئتها داخل عبوات ناقصة الوزن بمقدار 40 جرام بالكيلو الواحد غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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