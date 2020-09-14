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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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اكتشاف مخاطر الاكتئاب عن طريق قياس تغيرات معدل ضربات القلب

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:30 ص
الاكتئاب
الاكتئاب
أ ش أ
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في دراسة رائدة، أفاد أطباء أمريكيون بأن قياس التغيرات في معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، يمكن أن يشير بشكل موثوق إلى ما إذا كان الشخص مصابًا بالاكتئاب أم لا.

من الناحية العملية، قد يمنح قياس معدل ضربات القلب الأطباء "تحذيرًا مبكرًا" موضوعيًا للاكتئاب المحتمل، بالإضافة إلى إشارة سريعة إلى ما إذا كان العلاج يعمل أم لا، مما يفتح الطريق أمام علاج أسرع وأكثر استجابة.

وقالت الباحثة الرئيسية الدكتورة "كارمن شويك"، الأستاذ في جامعة فرانكفورت في ألمانيا: "لقد عرف العلماء أن معدل ضربات القلب مرتبط بالاكتئاب، لكنهم حتى الآن لم يتمكنوا من فهم كيفية ارتباط أحدهما بالآخر بالضبط.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه في حين أن معدلات ضربات القلب يمكن أن تتقلب بسرعة، فإن الاكتئاب يصل ويغادر على حد سواء على مدى فترة أطول، حيث تستغرق معظم العلاجات شهورًا حتى تصبح نافذة المفعول، هذا يجعل من الصعب معرفة ما إذا كانت التغيرات في حالة الاكتئاب لدى الشخص مرتبطة بمعدل ضربات القلب أم لا.

وأكد الباحثون أن هناك عنصرين مبتكرين في هذه الدراسة هما التسجيل المستمر لمعدل ضربات القلب لعدة أيام وليالٍ، واستخدام عقار "الكيتامين" المهدئ المضاد للاكتئاب الجديد، والذي يمكن أن يرفع الاكتئاب بشكل أو بآخر على الفور.

يمكن أن تستغرق مضادات الاكتئاب التقليدية أسابيع لإظهار تأثيرها، وعلى النقيض من ذلك، فإن الكيتامين سريع المفعول، وغالبًا ما تظهر النتائج في غضون دقائق، في الماضي أظهر الباحثون أن مرضى الاكتئاب كانوا دائمًا ارتفاع معدل ضربات القلب وانخفاض تقلبات معدل ضربات القلب، ولكن بسبب الوقت الذي يستغرقه علاج الاكتئاب، كان من الصعب متابعة وربط أي تحسن في معدل ضربات القلب.

وأجرى الباحثون في جامعة "فرانفكورت" أبحاثهم على عينة صغيرة من 16 مريضًا مصابًا باضطراب اكتئابي كبير، ولم يستجب أي منهم للعلاج الطبيعي، و16 شخصًا صحيًا. قاموا بقياس نبضات قلبهم لمدة 4 أيام و3 ليال، ثم تم إعطاء المتطوعين المصابين بالاكتئاب علاجًا بالكيتامين أو دواء وهمي.

ووجد الباحثون أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب لديهم معدل ضربات قلب أساسي أعلى وتباين أقل في معدل ضربات القلب، كما توقعنا. في المتوسط، رأينا أن مرضى الاكتئاب لديهم معدل ضربات قلب كان أعلى بنحو 10 إلى 15 نبضة في الدقيقة مقارنة بمجموعة التحكم. بعد العلاج، قمنا بقياس معدل ضربات القلب مرة أخرى ووجدنا أن كلًا من معدل وتذبذب معدل ضربات القلب للمرضى الذين يعانون من الاكتئاب السابق قد تغيروا ليكونوا أقرب إلى تلك الموجودة في الضوابط.

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