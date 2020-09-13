عودة حركة مترو الأنفاق بالخطين الأول والثانى إلى طبيعتها (صور)
الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:34 م
حسام عسلطباعة
عادت منذ قليل، حركة مترو الأنفاق بالخطين الأول والثاني لطبيعتها بعد إصلاح القطار المتعطل الذي تسبب في تكدس الركاب بالمحطات لفترة تجاوزت النصف ساعة.
وشهدت محطات مترو الأنفاق، مساء اليوم الأحد، بالخط الأول "المرج _ حلوان" والخط الثاني "شبرا الخيمة – المنيب" زحاما شديدا على أرصفة المحطات بسبب عطل مفاجئ بأحد القطارات.
وشهدت محطات مترو الأنفاق، مساء اليوم الأحد، بالخط الأول "المرج _ حلوان" والخط الثاني "شبرا الخيمة – المنيب" زحاما شديدا على أرصفة المحطات بسبب عطل مفاجئ بأحد القطارات.
عودة حركة مترو الأنفاق
عودة حركة مترو الأنفاق بالخطين الأول والثانى إلى طبيعتها (صور)
عودة حركة مترو الأنفاق بالخطين الأول والثانى إلى طبيعتها (صور)
عودة حركة مترو الأنفاق
عودة حركة مترو الأنفاق بالخطين الأول والثانى إلى طبيعتها (صور)
عودة حركة مترو الأنفاق بالخطين الأول والثانى إلى طبيعتها (صور)