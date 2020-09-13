عودة حركة مترو الأنفاق بالخطين الأول والثانى إلى طبيعتها (صور)

عادت منذ قليل، حركة مترو الأنفاق بالخطين الأول والثاني لطبيعتها بعد إصلاح القطار المتعطل الذي تسبب في تكدس الركاب بالمحطات لفترة تجاوزت النصف ساعة.وشهدت محطات مترو الأنفاق، مساء اليوم الأحد، بالخط الأول "المرج _ حلوان" والخط الثاني "شبرا الخيمة – المنيب" زحاما شديدا على أرصفة المحطات بسبب عطل مفاجئ بأحد القطارات.