قوات «قسد» تختطف عدد من الشبان بريف الحسكة

أقدمت قوات قسد على اختطاف عدد من الشبان في مدينة الشدادى لزجهم بشكل قسري في صفوفها ونقاط انتشارها فى سورياوأفادت مصادر أهلية من ريف الحسكة الجنوبي، اليوم الأحد، بأن قوات قسد شنت حملة مداهمات طالت مدينة الشدادي اختطفت خلالها عددًا من الشبان لاقتيادهم إلى معسكرات التدريب الخاصة بما يسمى واجب الدفاع الذاتي لزجهم في صفوفها قسرا، وفقا لوكالة سانا السورية.وكانت مجموعات من قسد اقتحمت أمس الأول عددا من المنازل في القامشلي واختطفت عددا من الشبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة.وتشهد مناطق بريفي الحسكة ودير الزور مظاهرات شعبية للمطالبة بطرد قوات قسد التي أمعنت في التنكيل بالأهالي وسرقة ممتلكاتهم وحصار عدد من القرى والبلدات واعتقال عشرات الشبان واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة ثروات منطقة الجزيرة.