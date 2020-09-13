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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم العالي»: 55 ألف طالب يسجلون في «تقليل الاغتراب»

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:54 ص
السيد عطا
السيد عطا
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أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، أن 55 ألف طالب وطالبة من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم لتحويلات تقليل الاغتراب.

وقال عطا - في تصريح له اليوم - إن الموقع مستمر في استقبال رغبات التحويلات حتى يوم الأربعاء المقبل، مشددًا على أن التحويلات فى حدود النسبة المقررة 10%، وأن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وأعلن بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قواعد تقليل الاغتراب على النحو التالي، أولا التحويل بين الكليات، التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، وأن يكون التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، وأنه لا توجد تحويلات ورقية، وأن يكون التحويل يكون لمرة واحدة فقط، مع استيفاء شروط التحويل لبعض الكليات مثل (اختبارات القدرات) التي أجريت قبل انطلاق تنسيق المرحلة الأولى، وأن المفاضلة بين الطلاب يكون على أساس مجموع الثانوية العامة.

أما بالنسبة بالتحويل بين المعاهد، يسمح للطالب الذي ترشح لأحد المعاهد العالية أو المتوسطة أن يقوم بتحويل لأخر في ذات التخصص أو تخصص آخر، بشرط استيفاء الحد الأدنى للقبول بالمعهد المراد التحويل إليه، وذلك في ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وأسبقية المجموع، كما أنه لا توجد تحويلات ورقية، وأن يكون التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

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