إقامة فرع لجامعة الأزهر بكفرالشيخ على مساحة 68 فدانًا

قال اللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب عن محافظة كفرالشيخ وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، إن مجلس جامعة الأزهر رقم 656 قد وافق من حيث المبدأ على إنشاء فرع للجامعة على أرض كفرالشيخ بناء على الطلب الذي قدمه.وأضاف النائب أن الجامعة ستقام بمنطقة زراعات ميت علوان، على مساحة 68 فدانا، فضلا عن الاتفاق على الحصول على موافقة هيئة الأوقاف المصرية على استبدال أرض المشروع بزراعة ميت علوان، التي هي ملك الهيئة، بأرض مماثلة من أراضي المحافظة.وطمأن اللواء شكري الجندي، أهالي المحافظة بأنه سيتابع إجراءات تنفيذ فرع الجامعة الذي سيخدم كل أهالي كفرالشيخ والمحافظات المجاورة، لافتا إلى أنه يجب علينا جميعًا أن نستغل مناخ التطور والنهضة العمرانية والثقافية الذي تشهده مصر حاليًا في خدمة أهلنا وأبنائنا في كل ربوع مصر.