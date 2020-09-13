وزير الدفاع يكرّم «سيدة وجندي القطار» وقادة محالين للتقاعد (فيديو)

• القائد العام للقوات المسلحة يقلّد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدّق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديراً لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة





• تكريم «سيدة القطار» يأتي تقديراً وعرفاناً لما صدر منها من فعل يحتذى به وموقفها النبيل مع أحد المجندين من أبناء القوات المسلحة





• وزير الدفاع: رد فعل السيدة صفية ما هو إلا تأكيد على دلالة أن السيدة المصرية الأصيلة هي المدرسة التي تندرج تحتها كل الصفات الإنسانية الطيبة





• السيدة صفية تشيد بأخلاقيات المجند وانضباطه وعزة نفسه خلال الواقعة





• الفريق أول محمد زكي يكرّم المجند الذي قدّم أروع الأمثلة لنموذج الجندي المصري الذي يتحلى دوماً بالانضباط الذاتي دون وجود رقيب





شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يوليو 2020، وذلك بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم.





وقلّد القائد العام القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدّق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديراً لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.





وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والعرفان للقوات المسلحة لما أحاطتهم به من الرعاية والاهتمام لهم ولأسرهم، وحرصها على توفير جميع الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على مختلف المستويات طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة لتستمر ملحمة العطاء جيلاً بعد جيل.





ونقل الفريق أول محمد زكي تحيات وتقدير الرئيس السيسي للقادة الذين أمضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل الصدق والإخلاص والأمانة ونذروا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه فى أصعب اللحظات من تاريخ مصر لتظل القوات المسلحة درعاً قوياً يحمي الوطن وحصناً منيعاً يصون مقدساته، مؤكداً أن حماية مصر والدفاع عن أمنها القومي واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها.





وأشاد القائد العام بالقادة المكرمين ودورهم في الحفاظ على القوات المسلحة وتماسكها خلال مواجهة الصعاب والتحديات، كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين تكريماً واحتفاء لما تحملته من مسؤولية اجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء.





وفي سياق متصل، استقبل الفريق أول محمد زكي وكرّم السيدة صفية إبراهيم يوسف أبوالعزم المعروفة إعلامياً بـ«سيدة القطار» خلال الحفل، وذلك تقديراً وعرفاناً لما صدر منها من فعل يحتذى به وموقفها النبيل مع أحد المجندين من أبناء القوات المسلحة الذي كان يستقل أحد القطارات وتعرض للتعامل بأسلوب غير راقي في واقعة فردية لا تعبر عن ما يكنه شعب مصر العظيم تجاه أفراد القوات المسلحة.





وأكد القائد العام أن رد فعل السيدة صفية ما هو إلا تأكيد على دلالة أن السيدة المصرية الأصيلة هي المدرسة التي تندرج تحتها كل الصفات الإنسانية الطيبة، وأنه مهما بلغت التكريمات والثناء أعلى الدرجات لن يوفى حقها باعتبارها الأم المصرية التي تعطي أروع الدروس في التفاني والعطاء عبر مختلف الأزمنة.





من جانبها، أشادت السيدة صفية أبو العزم بأخلاقيات المجند وانضباطه وعزة نفسه خلال الواقعة، كما أكدت أن هذا التكريم يعد وساماً ستظل تفتخر به طيلة حياتها هي وأسرتها.





كما كرّم الفريق أول محمد زكي المجند الذي قدم أروع الأمثلة لنموذج الجندي المصري الذي يتحلى دوماً بالانضباط الذاتي دون وجود رقيب، فضلاً عن تطبيقه الإجراءات الوقائية الاحترازية بالشكل الأمثل، وأشاد القائد العام بالمستوى الأخلاقي للجندي الذي تعامل مع الواقعة بأرقى أساليب الانضباط وعزة النفس التي هي عنوان كافة أبناء جيش مصر العظيم.