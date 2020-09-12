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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس «الأمة الجزائري» يدعو للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:42 م
صالح قوجيل
صالح قوجيل
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دعا صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائري بالنيابة اليوم السبت، الجزائريين إلى التصويت بقوة على استفتاء تعديل الدستور المقرر في الأول من نوفمبر المقبل.

ونوه قوجيل، في كلمة مقتضبة له في جلسة مجلس الأمة اليوم السبت، باختيار الرئيس عبدالمجيد تبون تاريخ الأول من نوفمبر المقبل للاستفتاء على هذا المشروع، داعيًا الشعب الجزائري الى التصويت بقوة لأنه دستور كل الجزائريين الذين يجب عليهم الحشد لهذا الموعد التاريخي.

وحث قوجيل كل الأحزاب السياسية على الانخراط في مسعى تعديل الدستور، مؤكدًا أن الجزائر ستبقى على الطريق الصحيح لتحقيق رغبات الشعب الجزائري المعبر عنها في حراكه الشعبي السلمي، منوهًا بمساندة الجيش الجزائري.

وقال إن "الجزائر مستهدفة من الخارج، وهناك محاولات متكررة للتدخل في شئونها، غير أنه بفضل الرجال المخلصين والمجاهدين والجيش الوطني الشعبي، تم غلق كل هذه الأبواب بقرارات خادمة للشعب ومستمدة من مرجعية ثورة الأول من نوفمبر 1954".

وعلى صعيد متصل، اعتبرت لجنة الشئون القانونية والإدارية لمجلس الأمة في تقريرها حول التعديلات الدستورية المقترحة إنها هذه التعديلات تترجم حقًا رغبة الرئيس تبون في التأسيس لجمهورية جديدة تستجيب لتطلعات وآمال الشعب الجزائري ويكون عمادها دستور توافقي، خاصة وأن هذا المشروع كان قد خضع لنقاش واسع، وأفرز مقترحات عديدة لمختلف الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، وكذا الكفاءات الأكاديمية والمنظمات المهنية والنقابية والطلابية وتنظيمات المجتمع المدني والأسرة الإعلامية.

وأشادت اللجنة بكل المجهودات التي يبذلها الرئيس تبون لبناء جمهورية جديدة، وحثت كل المواطنين على العمل والتعبئة والمشاركة القوية لجعل الأول من نوفمبر القادم عرسًا وطنيًا حقيقيًا يليق بعظمة الجزائر وعظمة تاريخها وثورتها بهدف التأسيس لعهد جديد يرسي قواعد متينة لجمهورية جديدة ولجزائر عصرية مستقرة وآمنة.

وكان مجلس الأمة قد صادق اليوم السبت على التعديلات الدستورية المقترحة، والتي ستطرح على الشعب في استفتاء عام في الأول من نوفمبر المقبل.

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