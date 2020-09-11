حسن الرداد وأمينة خليل وسط جمهور «توأم روحي» في سيتي ستارز

حرص الفنان حسن الرداد، على الترويج لأحدث أفلامه «توأم روحي»، سيتي ستارز، حيث توجه الرداد وأمينة خليل والمخرج عثمان أبو لبن والمنتج أحمد السبكي، لمتابعة بعض عروض الفيلم وسط الجمهور بسينما سيتي ستارز.وحرص الرداد على التعرف على رأي الجمهور في الفيلم، حيث قامت السينما بوقف عرض الفيلم ليدخل الرداد ويسأل الجمهور عن رأيهم بالعمل ويغادر سريعًا.وتعد هذه الزيارة الثالثة لفريق العمل بالمحافظات، بعد زيارتهم للإسكندرية وطنطا الأسبوع الماضي.وحقق الفيلم ما يقرب من 6 ملايين جنيه منذ بداية عرضه حتى الآن ويشارك في بطولة الفيلم أمينة خليل، وبيومي فؤاد، ورجاء الجداوي، وتأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبولبن.