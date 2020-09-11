أصحاب السيارات يرفضون التصالح مع صالح جمعة: «كان سكران»
الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:57 م
نجلاء رفاعيطباعة
تستمع نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم الجمعة، إلى أقوال لاعب النادي الأهلي صالح جمعة في واقعة اتهام اثنين من ملاك السيارات الملاكي بالتسبب في اتلاف سيارتهما في شارع محمد مظهر بمنطقة الزمالك والتصادم بهما.
وقال اللاعب إنه أثناء القيادة اختلت عجلة القيادة في يده وتسببت في الانحراف والتصادم في السيارتين الواقفتين على جانبي الطريق، مضيفا أنه حاول التصالح مع الأهالي وإصلاح السيارات لكنهم رفضوا خاصة أن الخسائر مادية ولا توجد إصابات.
واستمعت النيابة إلى أقوال ملاك السيارتين الذين اتهمومه بالسكر وأنه كان غير واعٍ أثناء القيادة مما تسبب في التصادم بالسيارات وهي واقفة بجانبي الطريق؛ مما تسبب في اتلافهما وحدوث أضرار بالغة بالسيارتين في السابعة صباحًا من يوم الجمعة.
وعرض صالح جمعة على النيابة المسائية وسط حراسة أمنية مشددة، وقال مصدر أمني إنه تم إجراء تحليل والكشف على اللاعب في إحدى المستشفيات؛ لبيان إذا كان في حالة سكر من عدمه.
وكشفت التحريات أنه أثناء سير السيارة رقم «ف ع ا 681 ماركة بي إم دبلو» قيادة صالح جمعة عودة 27 سنة، لاعب كرة بالنادي الأهلي، وبها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهة اليمنى، واختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمي «ل س ع 256 mazda» و«ا س ي 123 ماركة دايو لانوس».
وتبين أن السيارة الأولى بها تلفيات كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن، و«ا س ي 123 ماركة دايو لانوس»، بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهة اليسرى، أثناء توقفهما على جانب الطريق، ما أدى إلى حدوث التلفيات المشار إليها بالسيارتين دون إصابات.
كما أن المذكور تبين عدم حمله رخصة القيادة، ورخصة التسيير منتهية بتاريخ 3-3-2019، وباسم شقيقه عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك.
وقال اللاعب إنه أثناء القيادة اختلت عجلة القيادة في يده وتسببت في الانحراف والتصادم في السيارتين الواقفتين على جانبي الطريق، مضيفا أنه حاول التصالح مع الأهالي وإصلاح السيارات لكنهم رفضوا خاصة أن الخسائر مادية ولا توجد إصابات.
واستمعت النيابة إلى أقوال ملاك السيارتين الذين اتهمومه بالسكر وأنه كان غير واعٍ أثناء القيادة مما تسبب في التصادم بالسيارات وهي واقفة بجانبي الطريق؛ مما تسبب في اتلافهما وحدوث أضرار بالغة بالسيارتين في السابعة صباحًا من يوم الجمعة.
وعرض صالح جمعة على النيابة المسائية وسط حراسة أمنية مشددة، وقال مصدر أمني إنه تم إجراء تحليل والكشف على اللاعب في إحدى المستشفيات؛ لبيان إذا كان في حالة سكر من عدمه.
وكشفت التحريات أنه أثناء سير السيارة رقم «ف ع ا 681 ماركة بي إم دبلو» قيادة صالح جمعة عودة 27 سنة، لاعب كرة بالنادي الأهلي، وبها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهة اليمنى، واختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمي «ل س ع 256 mazda» و«ا س ي 123 ماركة دايو لانوس».
وتبين أن السيارة الأولى بها تلفيات كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن، و«ا س ي 123 ماركة دايو لانوس»، بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهة اليسرى، أثناء توقفهما على جانب الطريق، ما أدى إلى حدوث التلفيات المشار إليها بالسيارتين دون إصابات.
كما أن المذكور تبين عدم حمله رخصة القيادة، ورخصة التسيير منتهية بتاريخ 3-3-2019، وباسم شقيقه عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك.