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حوادث

أصحاب السيارات يرفضون التصالح مع صالح جمعة: «كان سكران»

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:57 م
صالح جمعة
صالح جمعة
نجلاء رفاعي
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تستمع نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم الجمعة، إلى أقوال لاعب النادي الأهلي صالح جمعة في واقعة اتهام اثنين من ملاك السيارات الملاكي بالتسبب في اتلاف سيارتهما في شارع محمد مظهر بمنطقة الزمالك والتصادم بهما.

وقال اللاعب إنه أثناء القيادة اختلت عجلة القيادة في يده وتسببت في الانحراف والتصادم في السيارتين الواقفتين على جانبي الطريق، مضيفا أنه حاول التصالح مع الأهالي وإصلاح السيارات لكنهم رفضوا خاصة أن الخسائر مادية ولا توجد إصابات.

واستمعت النيابة إلى أقوال ملاك السيارتين الذين اتهمومه بالسكر وأنه كان غير واعٍ أثناء القيادة مما تسبب في التصادم بالسيارات وهي واقفة بجانبي الطريق؛ مما تسبب في اتلافهما وحدوث أضرار بالغة بالسيارتين في السابعة صباحًا من يوم الجمعة.

وعرض صالح جمعة على النيابة المسائية وسط حراسة أمنية مشددة، وقال مصدر أمني إنه تم إجراء تحليل والكشف على اللاعب في إحدى المستشفيات؛ لبيان إذا كان في حالة سكر من عدمه.

وكشفت التحريات أنه أثناء سير السيارة رقم «ف ع ا 681 ماركة بي إم دبلو» قيادة صالح جمعة عودة 27 سنة، لاعب كرة بالنادي الأهلي، وبها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهة اليمنى، واختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمي «ل س ع 256 mazda» و«ا س ي 123 ماركة دايو لانوس».
وتبين أن السيارة الأولى بها تلفيات كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن، و«ا س ي 123 ماركة دايو لانوس»، بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهة اليسرى، أثناء توقفهما على جانب الطريق، ما أدى إلى حدوث التلفيات المشار إليها بالسيارتين دون إصابات.
كما أن المذكور تبين عدم حمله رخصة القيادة، ورخصة التسيير منتهية بتاريخ 3-3-2019، وباسم شقيقه عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك.

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