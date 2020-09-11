تخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناء في شمال سيناء 25%

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام ٢٣ محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 % وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.وبحسب تقرير اللواء شعراوي لمدبولي، بلغت نسبة التخفيض في محافظة شمال سيناء حوالى 25 % حيث تم تخفيض 50 جنيها على المتر في المساحات الأقل من 1000 متر، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 500 جنيه، والتجاري 850 جنيها، والصناعي 500 جنيه، والأخرى 600 جنيه.وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 68 إلى 400 جنيه، وتجاري من 115 إلى 680 جنيه، والصناعي من 68 إلى 400 جنيه وإداري من 83 إلى 500 جنيه، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني من 45 إلى 75 جنيها، وتجاري من 75 إلى 128 جنيها، والصناعي من 45 إلى 75 جنيهًا وأخرى وإداري من 55 إلى 90جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني من 25 إلى 40 جنيها، وتجاري من 40 إلى 65 جنيهًا، والصناعي من 25 إلى 40 جنيها وأخرى وإداري من 30 إلى 50 جنيها.وتتضمن عملية تخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناء محافظات: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.