تخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناء فى كفرالشيخ حتى 40%

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام 23 محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70% وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبُعد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.وبحسب تقرير شعراوى لمدبولي، بلغت نسبة التخفيض في محافظة كفرالشيخ ما بين 25 و40%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 1350 جنيهًا، والتجاري 1798 جنيهًا، والصناعي 879 جنيهًا، والأخرى "إداري" 1857 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر بالقرى سعر سكني 205 جنيهات، وتجاري 266 جنيهًا، والصناعي 153 جنيهًا وأخرى "إداري" 300 جنيه، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 80 جنيها، وتجاري 150 جنيهًا، والصناعي 100 جنيه وأخرى "إداري" 150 جنيهًا.وتتضمن عملية تخفيض قيمة التصالح علي مخالفاترالبناء محافظات: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.