روسيا تجري تدريبات خاصة بنظام الدفاع الجوي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بدء إجراء تدريبات عسكرية خاصة بنظام الدفاع الجوي وبمشاركة رابطة الدول المستقلة.وذكرت الوزارة، أن دول الرابطة ستتحقق من الجاهزية القتالية لنظام الدفاع الجوي المشترك بشكل خاص كما سيتم استخدام قوات الدفاع الجوي ضد الطائرات التي تنتهك حدود دول الرابطة.وأضافت الوزارة أن "أطقم الطائرات ستقوم بمناورات متبادلة في المجال الجوي لسبع دول مشاركة في التدريب وهم روسيا، أرمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان وأوزبكستان، كما يتم تشغيل نظام الدفاع الجوي المشترك من مركز قيادة القوات الجوية الروسية في موسكو".وفي إطار التدريبات، سيتم التعامل مع الطائرات التي تخترق المجال الجوي لدول الرابطة بالإضافة إلى التعامل مع حوادث خطف الطائرات وتقديم المساعدة لأطقم الطائرات المعرضة للخطر.