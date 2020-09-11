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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شركة «يسرائير» للطيران تعلن موعد أولى رحلاتها للإمارات

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:27 ص
يسرائير للطيران
يسرائير للطيران
عبير سليم
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أعلنت شركة "يسرائير" الإسرائيلية للطيران، أنها ستبدأ رحلاتها إلى أبوظبي بمجرد حصولها على الموافقات النهائية لتشغيل رحلات مباشرة من إسرائيل إلى الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت الشركة بحسب ما نقل موقع "i24news.tv"، اليوم الجمعة، أن السياح سيتمكنون من السفر بجواز سفر إسرائيلي، مضيفة أنه من المتوقع أن تبدأ الرحلة الأولى في 15 أكتوبر القادم.

وقال نائب المدير العام للشركة إن طائرة خاصة تحمل تصميما خاصا وشعارات ستقوم بهذه الرحلات التي ستستغرق حوالي أربع ساعات ونصف الساعة، مرجحا أن يكون الطلب على هذه الرحلات كبيرا.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر،قد أعلن أن السعودية وافقت على فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات التي تنطلق من إسرائيل تجاه الشرق.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من الممكن أن تنضم دولة أخرى للاتفاق بين إسرائيل والإمارات، وبحسب ما نقلته "رويترز"، يستضيف ترامب مراسم توقيع الاتفاق على معاهدة السلام يوم 15 سبتمبر، بمشاركة وفدين من إسرائيل والإمارات.

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