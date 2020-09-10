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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار النفط تهبط 2% بعد زيادة مفاجئة في مخزون الخام الأمريكي

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:00 م
النفط
النفط
وكالات
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تراجعت أسعار النفط حوالي اثنين بالمئة اليوم الخميس بعدما أظهرت البيانات الأمريكية زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأسبوع الماضي ترجع جزئيا إلى استمرار تقليصات الإنتاج في مصافي التكرير على خليج المكسيك عقب الإعصار لورا، وذلك بحسب رويترز.

نزلت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا بما يعادل 1.8 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 40.06 دولار للبرميل، في حين هبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 75 سنتا أو اثنين بالمئة ليغلق على 37.30 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام ارتفعت مليوني برميل الأسبوع الماضي.

أكد ذلك الاتجاه الصعودي الذي أنبأت به زيادة ثلاثة ملايين برميل في تقرير معهد البترول الأمريكي، لكنه على العكس من تراجع قدره 1.3 مليون برميل توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه في جالينا بولاية إلينوي، "بيانات الخام اليوم تبدو داعمة لتراجع الأسعار... والعنصر الوحيد المعاكس هو أن زيادة المليوني (برميل) أقل من تقرير معهد البترول،" مشيرا إلى أن الأسعار قد تواصل الهبوط ما لم تعاود شركات التكرير في خليج المكسيك العمل بطاقتها الكاملة قريبا بعد الإغلاق بسبب الإعصار لورا.

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