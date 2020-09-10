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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بث مباشر.. حفل عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:33 م
عمر خيرت
عمر خيرت
حسن أمين
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يقام الآن حفل الموسيقار عمر خيرت على مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية، والذي انطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

ويقدم عمر خيرت، خلاله عددا كبيرا من مقطوعاته الموسيقية بمصاحبة فرقته التي اشتهر بها على مدار مشواره الموسيقي، منها: في هويد الليل، زي الهوا، فيها حاجة حلوة، إعدام ميت، الخواجة عبدالقادر، عارفة، قضية عم أحمد، إنت المصري، البخيل وأنا، وغيرها.

وكان عمر خيرت، قد أحيا منذ أيام حفل قرعة مونديال كرة اليد تحت سفح الأهرامات، وقدم فيها بعضا من المقطوعات الرائعة الخاصة به، حيث أبهر الجميع قبل الإعلان عن القرعة بشكل رسمي. اضغط

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