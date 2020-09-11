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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فى 6 نقاط.. تفاصيل حملة دعم المحميات التى أطلقتها «البيئة»

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:28 ص
جريدة الدستور
أريج الجيار
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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن استعداد وزارة البيئة بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والدولة للإعلام لإطلاق حملة بيئية جديدة تحت عنوان "Eco Egypt"؛ لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين.

وتستعرض "الدستور" أبرز التفاصيل عن حملة دعم المحميات التي أطلقتها وزارة البيئة بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والدولة للإعلام.

ـ تبادل الرؤى المختلفة حول أفضل السبل للترويج للسياحة البيئية.

ـ تسعى الحملة لدعم السياحة البيئية.

ـ تشجيع المواطنين على زيارة المحميات الطبيعية المليئة بالمناظر الخلابة والحيوانات والطيور والغطاء النباتى المتميز.

ـ التعرف على الثقافات المختلفة للسكان المحليين لتلك المحميات الذين هم حماة وحراس للتراث البيئى والثقافى لتلك المناطق.

ـ الحملة ستساهم فى تنشيط السياحة الداخلية والخارجية، لأنها ستسلط الضوء على المناطق الطبيعية الفريدة التى تتمتع بها مصر التى قد لايعرفها الكثيرون.

ـ تفتح الحملة المجال أمام السائحين المهتمين بالسياحة البيئية لزيارة أماكن جديدة والتعرف على ثقافات مختلفة.

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