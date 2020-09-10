ضبط فني بشركة كهرباء جنوب القاهرة لتلاعبه في العدادات

نجحت شرطة الكهرباء في ضبط فنى بشركة الكهرباء لقيامه بالتلاعب بعدادات الكهرباء، وتمكين آخرين من سرقة التيار الكهربائى.وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء قيام (فنى بشركة كهرباء جنوب القاهرة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بتركيب دوائر إلكترونية للعدادات مسبوقة الدفع يتم من خلالها التحكم فيها عن بعد عن طريق (ريموت كنترول)، مما يؤدى إلى فصل الجهد عن دائرة العداد وعدم احتساب الاستهلاك الصحيح، على الرغم من توصيل التيار الكهربائى للعداد نظير حصوله على مبالغ مالية من المشتركين مما يعد اختلاسا وإهدارا للمال العام والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه (عدد 14 واقعة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ومركز شرطة كرداسة بالجيزة)، وأضاف بقيامه بفصل لمبة الأعطال الخاصة بالعدادات لعدم معرفة عما إذا كان تم التلاعب فيهم من عدمه، وتم بإرشاد المتهم ضبط العدادات والدوائر الكهربائية والريموت كنترول الخاص بكل منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.