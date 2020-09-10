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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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3 أطعمة تقى الجسم من الإصابة بـ السكرى (النوع2)

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:46 م
أطعمة
أطعمة
وكالات
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كشفت دراسة عن أطعمة ينبغي إدراجها في أنظمتنا الغذائية للتحكم في مستويات السكر بالدم؛ لتجنب خطر الإصابة بالمرحلة الثانية.

ونشرت صحيفة "تايمز ناو نيوز" الأمريكية، 3 أطعمة تقي الجسم من خطورة الإصابة بالمرحلة الثانية من السكري:

السبانخ

تحتوي السبانخ والخضروات الورقية مثل الخس على عدة عناصر غذائية مهمة مثل الكالسيوم وفيتامينA، ومضادات الأكسدة والألياف والتي لها دور فعال في إنقاص الوزن والوقاية من مرض السكري، خاصة المرحلة الثانية منه والعديد من المشكلات الصحية الأخرى.

التفاح

يحتوي التفاح على نسب مرتفعة من صبغة الكيرسيتين، وهي صبغة نباتية تعزز من وظيفة الأنسولين في الجسم، بالإضافة لاحتواء فاكهة التفاح على مضادات للأكسدة والألياف، والتي بدورها تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يسهم في الوقاية من الإصابة بالمرحلة الثانية من السكري.

الفاصوليا

تحتوي الفاصوليا على نسب كبيرة من البروتين والألياف وحمض الفوليك والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم ونسبة قليلة من الدهون والسعرات الحرارية، وأكدت عدة دراسات وأبحاث أن تناول كوب من الفاصوليا بشكل يومي يقلل نسبة السكر في الدم.

يذكر أنه لا يوجد طعام سحري أو نظام غذائي للوقاية من مرض السكري ومع ذلك، قد يساعدك اتباع نظام غذائي متنوع وإجراء تعديلات على نمط الحياة في الحفاظ على صحتك ولياقتك.

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