الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة لانتعاش قطاع التكنولوجيا

فتحت المؤشرات الأمريكية الرئيسية على صعود، اليوم الخميس، مدعومة بزخم الطلب على أسهم شركاتالتكنولوجيا منخفضة السعر، والذي طغى على قراءة مرتفعة لطلبات إعانة البطالة تنبئ بانتعاش اقتصادي متذبذب.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 82.04 نقطة، بما يعادل 0.29% ليصل إلى 28022.51 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 13.60 نقطة أو 0.40% مسجلا 3412.56 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 93.96 نقطة أو 0.84% إلى 11235.53 نقطة.