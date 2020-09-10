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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة قائد الجيش الأوكرانى بكورونا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:19 م
الفريق روسلان خومتشاك
الفريق روسلان خومتشاك
وكالات
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دخل القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، الفريق روسلان خومتشاك، الحجر الصحي بعد أن كشفت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس دائرة العلاقات العامة في الجيش الأوكراني، العقيد بوغدان سينيك، اليوم الخميس، لوسائل إعلام تشخيص الفيروس لدى قائد القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن "خومتشاك" دخل الحجر الصحي عقب ورود نتائج فحصه.

ووصف رئيس دائرة العلاقات العامة في الجيش الأوكراني، حالة القائد حاليًا بأنها "مقبولة"، مضيفًا أن الفريق سيبقى قيد الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الأقل.

وسجلت في الجيش الأوكراني، أمس الأربعاء، 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أي أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة، وبلغ عدد المصابين بالفيروس في الجيش الأوكراني حتى اليوم 643 شخصًا، وقد تماثل 1440 آخرون للشفاء وتوفى 6 آخرون جراء إصابتهم بالوباء.

وبشكل عام، سجل في أوكرانيا حتى اليوم أكثر من 145 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، منها 3023 حالة وفاة.

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