Tenet يتراجع أمام «توأم روحي» هذا الأسبوع

انخفضت إيرادات فيلم "Tenet" للمخرج العالمي كريستوفر نولان، هذا الأسبوع في مصر، بعد أن سيطر على إيرادات شباك التذاكر المصري الأسبوع الماضي، وتفوقه على كل الأفلام المصرية، واستقر ثانيًا هذا الأسبوع خلف "توأم روحي" لحسن الرداد.وحصد الفيلم خلال هذا الأسبوع مليون جنيه و770 ألفا، بينما حصد "توأم روحي" من بطولة حسن الرداد وأمينة خليل، مليون جنيه و935 ألف جنيه هذا الأسبوع، وفيلم "الغسالة" من بطولة أحمد حاتم ومحمود حميدة وهنا الزاهد حقق 565 ألفا هذا الأسبوع.وفيلم "Tenet" تدور أحداثه عن عميل سري يذهب في مهمة متسلحًا بكلمة واحدة هي "عقيدة" التي جاء منها اسم الفيلم، ومن أجل بقاء الجنس البشري، ويسافر العميل السري في ملحمة جاسوسية عبر الزمن يتم تكليفه فيها بمنع اندلاع الحرب العالمية الثالثة، ليكشف عن حقائق معقدة وغامضة تتجاوز الواقع.Tenet من بطولة جون ديفيد واشنطن، وروبرت باتينسون، وإليزابيث ديبيكي، وآرون تايلور جونسون، ومايكل كين.