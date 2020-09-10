لتجاوزه وقت الخطبة.. خصم شهرين من إمام وخطيب بمديرية أوقاف مرسى مطروح

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خصم شهرين من بدل صعود المنبر من الشيخ عمر أحمد محمد السيد، إمام وخطيب بمديرية أوقاف مرسى مطروح؛ نظرًا لتجاوزه المدة التي حددتها الوزارة لخطبة الجمعة.وتحذر وزارة الأوقاف من مخالفة تعليماتها بشأن خطبة الجمعة أو الإجراءات الاحترازية أو عدم مراعاة إجراءات التباعد.