الخرباوي: حملات الإرهابية مصيرها الفشل لا محالة

أكد ثروت الخرباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان الإرهابية، أن الحملات الممنهجة لإثارة البلبلة والتي أطلقتها الجماعة الإرهابية، وتحشد لها بشكل كبير عبر منصاتها الإعلامية وأبواقها على مواقع التواصل الاجتماعي، مصيرها الفشل لا محالة كغيرها من الدعوات السابقة.وأشار الخرباوي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن الجماعة تحاول استغلال المقاول الأجير محمد علي، لإثارة البلبلة في مصر، مؤكدا: محمد علي أصبح كارت محروق وليس ذا فائدة إطلاقا خاصة مع كشف حقيقته وأسباب هجومه على النظام المصري.ولفت: لم يعد للجماعة أي تواجد في مصر، وإمكانياتها لا تتعدى الهجوم على النظام المصري من قنواتها في الخارج، كما أن القوى التي كانت تعتمد على الجماعة لضرب استقرار الدولة المصرية فقدت الأمل في أي دور فاعل للجماعة.وتابع: الجماعة من أصله منقسمة انقسام شديد بسبب غضب التابعين من القيادات، ناهيك عن التشرذم والخلاف الداخلي بعد القبض على محمود عزت والصراع على منصب المرشد داخلها.