الأسود يليق بالعقرب.. اختاري إطلالتك بحسب برجك
الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 12:37 م
شيماء دهبطباعة
سهرة، هذا يعنى فستان أنيق، فكل فتاة تريد أن تكون جذابة وملفتة في مثل هذه المناسبات.
جاكلين عقيقي، تكشف لمتابعات "الدستور" كيف يمكنك اختيار الفستان المناسب بحسب البرج.
برج الحمل
يناسب صاحبة برج الحمل فهي الألوان الصارخة كالأحمر والبرتقالي فهي من الشخصيات النارية، وتتصف امرأة الحمل بالقيادية والقدرة على سير الأمور فهي تمتلك قدر من الحكمة لفعل هذا، ويناسبها من القصات الجمبسوت.
برج الثور
أما فتاة برج الثور فهي من الشخصيات العنيدة والتى تتسم بالغيرة الشديدة لذا يناسبها الألوان الفاتحة التى تعبر عن شخصيتها مثل اللون الأصفر سواء الغامق أو الفاتح مع قصة مختلفة.
برج الجوزاء
فتاة برج الجوزاء هي فتاة غير تقليدية تحرص على ارتداء الفساتين التى تنم على الإبداع والابتكار ومن الألوان المفضلة لها الأصفر والأبيض وكذلك الأسود في إطلالة السهرة الخاصة بها.
برج السرطان
من الألوان المناسبة لشخصية فتاة السرطان هو الأبيض، فهي من الشخصيات التى تتمتع بالسلام الداخلي كما أنها شغوفة وحساسة، وتمتلك درجة عالية من العزيمة والإصرار، فهي تتميز بشخصية جذابة.
برج الأسد
صاحبة برج الأسد عنيدة وتريد أن تلفت أنظار من حولها طوال الوقت لذا ترتدي فساتين جذابة ومختلفة ومن أفضل الموديلات التى تعشقها فتاة الأسد الموديل اللامع بعض الشيء للفساتين كالذهبي والأحمر.
برج العذراء
تتصف فتاة العذراء بالبساطة والرقي في اختيار ما يناسبها من فساتين سواء في القصة أو الألوان الهادئة الخاصة بها كالبينك أو الفيروزي أو البني، فهي فتاة ذكية وساحرة لمن حولها كما تهتم فتاة العذراء بأدق التفاصيل كما تعشق الترتيب والنظام ايضًا.
برج الميزان
تتمتع بأسلوبها الراقي والدبلوماسي وكل ما يلفتها في اختيار الفستان أن يكون ذو رقي وماركة ويناسبها، فهي تحرص على إطلالتها في المناسبات أن تكون متميزة واختيار اللون الأزرق في الفساتين هو المميز لفتاة هذا البرج بالإضافة للأبيض والوردي.
برج العقرب
هى امرأة تتميز بالثقة والجاذبية، ولا تظهر مشاعرها بسهولة فهي فتاة غامضة لذا عند اختيار الفساتين الخاصة بها بالطبع تعبر عن شخصيتها الداخلية وتختار ألوان كالأسود، والرمادي والألوان التى يظهر فيها الفخامة.
برج القوس
امرأة طموحة غير تقليدية تسعى لإرتداء الفساتين وفقًا للموضة فهي متابعة جيدة وطموحة وغير تقليدية، فهي صاحبة النظرة الإيجابية والابتسامة الجذابة التى تعبر عن الثقة بداخلها فهي محبوبة بين صديقاتها وترى الكل يتبعها، ومن الألوان المفضلة لها الأصفر الكناري والأحمر.
برج الجدي
من الشخصيات العنيدة والطموحة والتي لا تقبل بالقليل، فهي تحرص بشكل دائم على الظهور ولكن تميل إلى التقليدية في اختيار قصات وألوان الفساتين وليست من الشخصيات المغامرة خاصة في هذا الأمر، والألوان الخاصة بالفساتين فهي تميل للأبيض والأسود والبيج.
برج الدلو
امرأة غير تقليدية تعشق اختيار الفساتين غير المتداولة سواء قصات أو اختيار الألوان فهي دائمة ما تسعى للابتكار كل ما هو جديد وتُفضل التفصيل عن الشراء ليناسبها، ومن الألوان المفضلة لها البنفسجي والأخضر.
برج الحوت
شخصية برج الحوت من الشخصيات العنيفة بعض الشيء، والقوية ويلفتها الألوان المشرقة والجذابة كالأصفر الأرجواني، الأزرق، تعتبر امرأة برج الحوت من الشخصيات الملهمة والفنانة والمعطاءة.
جاكلين عقيقي، تكشف لمتابعات "الدستور" كيف يمكنك اختيار الفستان المناسب بحسب البرج.
برج الحمل
يناسب صاحبة برج الحمل فهي الألوان الصارخة كالأحمر والبرتقالي فهي من الشخصيات النارية، وتتصف امرأة الحمل بالقيادية والقدرة على سير الأمور فهي تمتلك قدر من الحكمة لفعل هذا، ويناسبها من القصات الجمبسوت.
برج الثور
أما فتاة برج الثور فهي من الشخصيات العنيدة والتى تتسم بالغيرة الشديدة لذا يناسبها الألوان الفاتحة التى تعبر عن شخصيتها مثل اللون الأصفر سواء الغامق أو الفاتح مع قصة مختلفة.
برج الجوزاء
فتاة برج الجوزاء هي فتاة غير تقليدية تحرص على ارتداء الفساتين التى تنم على الإبداع والابتكار ومن الألوان المفضلة لها الأصفر والأبيض وكذلك الأسود في إطلالة السهرة الخاصة بها.
برج السرطان
من الألوان المناسبة لشخصية فتاة السرطان هو الأبيض، فهي من الشخصيات التى تتمتع بالسلام الداخلي كما أنها شغوفة وحساسة، وتمتلك درجة عالية من العزيمة والإصرار، فهي تتميز بشخصية جذابة.
برج الأسد
صاحبة برج الأسد عنيدة وتريد أن تلفت أنظار من حولها طوال الوقت لذا ترتدي فساتين جذابة ومختلفة ومن أفضل الموديلات التى تعشقها فتاة الأسد الموديل اللامع بعض الشيء للفساتين كالذهبي والأحمر.
برج العذراء
تتصف فتاة العذراء بالبساطة والرقي في اختيار ما يناسبها من فساتين سواء في القصة أو الألوان الهادئة الخاصة بها كالبينك أو الفيروزي أو البني، فهي فتاة ذكية وساحرة لمن حولها كما تهتم فتاة العذراء بأدق التفاصيل كما تعشق الترتيب والنظام ايضًا.
برج الميزان
تتمتع بأسلوبها الراقي والدبلوماسي وكل ما يلفتها في اختيار الفستان أن يكون ذو رقي وماركة ويناسبها، فهي تحرص على إطلالتها في المناسبات أن تكون متميزة واختيار اللون الأزرق في الفساتين هو المميز لفتاة هذا البرج بالإضافة للأبيض والوردي.
برج العقرب
هى امرأة تتميز بالثقة والجاذبية، ولا تظهر مشاعرها بسهولة فهي فتاة غامضة لذا عند اختيار الفساتين الخاصة بها بالطبع تعبر عن شخصيتها الداخلية وتختار ألوان كالأسود، والرمادي والألوان التى يظهر فيها الفخامة.
برج القوس
امرأة طموحة غير تقليدية تسعى لإرتداء الفساتين وفقًا للموضة فهي متابعة جيدة وطموحة وغير تقليدية، فهي صاحبة النظرة الإيجابية والابتسامة الجذابة التى تعبر عن الثقة بداخلها فهي محبوبة بين صديقاتها وترى الكل يتبعها، ومن الألوان المفضلة لها الأصفر الكناري والأحمر.
برج الجدي
من الشخصيات العنيدة والطموحة والتي لا تقبل بالقليل، فهي تحرص بشكل دائم على الظهور ولكن تميل إلى التقليدية في اختيار قصات وألوان الفساتين وليست من الشخصيات المغامرة خاصة في هذا الأمر، والألوان الخاصة بالفساتين فهي تميل للأبيض والأسود والبيج.
برج الدلو
امرأة غير تقليدية تعشق اختيار الفساتين غير المتداولة سواء قصات أو اختيار الألوان فهي دائمة ما تسعى للابتكار كل ما هو جديد وتُفضل التفصيل عن الشراء ليناسبها، ومن الألوان المفضلة لها البنفسجي والأخضر.
برج الحوت
شخصية برج الحوت من الشخصيات العنيفة بعض الشيء، والقوية ويلفتها الألوان المشرقة والجذابة كالأصفر الأرجواني، الأزرق، تعتبر امرأة برج الحوت من الشخصيات الملهمة والفنانة والمعطاءة.