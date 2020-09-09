الانشقاقات والهزائم تنخر عظام تنظيم الإخوان الإرهابى (فيديو)

كشفت العديد من التقارير والدراسات أثار الضربة الأمنية التى تلقتها جماعة الإخوان مؤخرًا بعد إلقاء القبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، والذي كان يمثل حلقة الوصل بين ما تبقى من الهيكل التنظيمى للجماعة ومصادر دعمها إقليميًا وغربيًا، والمسؤول عن العمليات المسلحة داخل وادى النيل.وأوضح فيديو نشره موقع "العربى الحديث" تفاصيل الانشقاقات التى ضربت جماعة الإخوان والهزائم التى تمر بها الجماعة الإرهابية بعد القبض على محمود عزت.وكان القبض على محمود عزت، فى الثامن والعشرين من الشهر الماضى، مثل ضربة أمنية موجعة، عمقت الخلافات المشتعلة بين الهياكل التنظيمية الإخوانية في الخارج، والتي سرعان ما وقعت هى الأخرى فريسة لتجاذبات محور "إسطنبول – الدوحة"، حيث سعى قطبى المحور لإدارة التوجه العام ولاسيما الإعلامى للتنظيم وفقًا لرؤيته.دفع ذلك إلى تفاقم الخلافات وظهورها للعلن بين مختلف المنصات الإعلامية الإخوانية وكذا عناصر وشخصيات النخبة.