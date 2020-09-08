وفد إماراتى «تاريخى» إلى واشنطن لتوقيع اتفاق السلام مع إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، الثلاثاء، عن ترؤس الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية الأسبوع المقبل وفدًا تاريخيًا إلى واشنطن العاصمة للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاق السلام مع إسرائيل.وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان مساء اليوم، إن وفدًا من كبار المسئولين الإماراتيين سيتّجه إلى واشنطن من أجل توقيع اتفاق السلام.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق اليوم عن أنه سيسافر الأسبوع المقبل إلى واشنطن للمشاركة في المراسم التاريخية التي ستقام في البيت الأبيض لإقامة اتفاقية سلام بين إسرائيل والإمارات.