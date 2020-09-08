خطوات التسجيل الإلكتروني في الكليات العسكرية 2020

- تسجيل الدخول على الرابط المخصص للكلية الحربية.





أضغط هنـــــــــــــا التسجيل الالكتروني لطلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها / الدبلومات..







-اختيار كلمة "الثانوية العامة" أو الثانوية التي تعادلها.



- الضغط على كلمة "طلب التحاق إلكتروني.



- إدخال بيانات الطالب المتقدم.



-كتابة اسم الأب، و تاريخ ميلاد الطالب المُتقدم، ومجموعة في الثانوية العامة.



- تسجيل رقم الهاتف الخاص بالطالب المتقدم.



- تسجيل رقم الهاتف الخاص بولي أمر الطالب المتقدم.



- إدخال رقم التحقق الموجود في الصورة.



- الضغط على كلمة "حفظ البيانات".



شروط القبول في الكليات العسكرية 2020

وأوضحت الكلية الحربية، في بيان لها الشروط الواجب توافرها في الطلاب الراغبين للالتحاق بالكليات العسكرية، ويرصد "الدستور" في السطور التالية أبرز الشروط الواجب توافرها قبل التقدم للكلية الحربية.



- أن الطالب المتقدم يكون حاصل على الجنسية المصرية أي من أم وأب مصريين.



- إذا كان الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة، فلابد أن يكون قد حصل عليها هذا العام أو العام السابق.



- تحلي الطالب بالأخلاق الحميدة.



- ألا يكون الطالب قد سُجل من قبل في أي قضية خاصة بالشرف، أو حكم عليه بالسجن.



- ألا يكون قد تم فصله من قبل في أي مدرسة عسكرية.



- ألا يقل طول الطالب المتقدم عن 170 سم، وألا يقل طول للكلية الجوية عن 158 سم.



يترقب الطلاب نتيجة اختبار السمات بالكلية الحربية 2020، برقم القيد، حيث أعلنت وزارة الدفاع، عن تخصيص خدمة جديدة؛ تسمح لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية التسجيل في كلياتها الحربية، وذلك بعد الإعلان عن بدء التقديم للدبلومات الفنية وطلاب الثانوية العامة من قِبل القوات المسلحة.ويمكن التسجيل الإلكتروني في الكليات العسكرية 2020، عن طريق 9 خطوات نستعرضها في السطور التالية: