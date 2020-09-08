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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

نتيجة اختبار السمات بالكلية الحربية 2020 برقم القيد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 04:21 م
الكلية الحربية
الكلية الحربية
الدستور
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يترقب الطلاب نتيجة اختبار السمات بالكلية الحربية 2020، برقم القيد، حيث أعلنت وزارة الدفاع، عن تخصيص خدمة جديدة؛ تسمح لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية التسجيل في كلياتها الحربية، وذلك بعد الإعلان عن بدء التقديم للدبلومات الفنية وطلاب الثانوية العامة من قِبل القوات المسلحة.

خطوات التسجيل الإلكتروني في الكليات العسكرية 2020

ويمكن التسجيل الإلكتروني في الكليات العسكرية 2020، عن طريق 9 خطوات نستعرضها في السطور التالية:
- تسجيل الدخول على الرابط المخصص للكلية الحربية.

التسجيل الالكتروني لطلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها / الدبلومات.. أضغط هنـــــــــــــا

التسجيل الالكتروني لطلاب الجامعيين.. أضغط هنــــــــــــــــــا

-اختيار كلمة "الثانوية العامة" أو الثانوية التي تعادلها.

- الضغط على كلمة "طلب التحاق إلكتروني.

- إدخال بيانات الطالب المتقدم.

-كتابة اسم الأب، و تاريخ ميلاد الطالب المُتقدم، ومجموعة في الثانوية العامة.

- تسجيل رقم الهاتف الخاص بالطالب المتقدم.

- تسجيل رقم الهاتف الخاص بولي أمر الطالب المتقدم.

- إدخال رقم التحقق الموجود في الصورة.

- الضغط على كلمة "حفظ البيانات".

شروط القبول في الكليات العسكرية 2020

وأوضحت الكلية الحربية، في بيان لها الشروط الواجب توافرها في الطلاب الراغبين للالتحاق بالكليات العسكرية، ويرصد "الدستور" في السطور التالية أبرز الشروط الواجب توافرها قبل التقدم للكلية الحربية.

- أن الطالب المتقدم يكون حاصل على الجنسية المصرية أي من أم وأب مصريين.

- إذا كان الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة، فلابد أن يكون قد حصل عليها هذا العام أو العام السابق.

- تحلي الطالب بالأخلاق الحميدة.

- ألا يكون الطالب قد سُجل من قبل في أي قضية خاصة بالشرف، أو حكم عليه بالسجن.

- ألا يكون قد تم فصله من قبل في أي مدرسة عسكرية.

- ألا يقل طول الطالب المتقدم عن 170 سم، وألا يقل طول للكلية الجوية عن 158 سم.

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