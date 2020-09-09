4 حيل للقضاء على مظهر الأرداف الكبيرة.. تعرفي عليها

البلوزات الفضفاضة:

-جيبات كلوش:

- ألوان داكنة:

بنطلونات واسعة:

تبحث النساء صاحبة الأرداف الكبيرة عن طرق اخفاء ذلك العيب بالملابس، فكل سيدة تسعى للحصول على قوام ممشوق، وجسم خالي من العيوب، لكن هذا الحلم لا يتحقق لكل السيدات، لأن هناك العديد من السيدات والفتيات، يظهر لديهم زيادة في الوزن في بعض المناطق في أجسامهم، فهناك حيل بسيطة يمكن ان تلجأ اليها المرأة اليها تقدمها اليوم للدستور خبيرة الموضة "مروة القاضي".البلوزات الفضفاضة والطويلة تعتبر من ابرز القطع التي تساعد على الحفاظ على قوام رشيق ومتناسق، مع اخفاء الارداف الكبيرة فهي تعطي انطباع بأن القوام مستقيم ومتناغم، مما يخفف من بروز اقسام الجسم بشكل واضح.التنانير بقصة الـA Line تعتبر من اهم القطع التي تساعد على اخفاء الارداف العريضة فهي تغطي منطقة الحوض وتنسدل بطريقة ناعمة ومستقيمة مع الساقين، فتمنح قوام ممشوق ومتناسق.من الطرق السهلة التي يمكن اعتمادها عند الرغبة في اخفاء الارداف الكبيرة بالملابس هو اختيار الالوان الداكنة وخاصة اللون الاسود فهذه الالوان تساعد على التخفيف من ابراز اقسام الجسم وتمنحه مظهر اكثر نحافة.البنطلونات الواسعة عند الارداف تساعد على التخفيف من ظهور الارداف الكبيرة بشكل بارز فهي تساهم في منح مظهر اكثر تناسق مع الجسم وتشد الانظار الى قصتها التي توحي ان البنطلون هو الواسع وان الارداف ليست عريضة ويمكن اعتمادها في الاطلالات الكاجوال والرسمية.