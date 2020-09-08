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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

#مش_نازلين_يوم_20.. تفاصيل تصدر «الهاشتاج لتويتر» (بياني)

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:39 م
تويتر
تويتر
هايدي حمدي
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في الأيام الماضية، عاد المقاول الهارب محمد علي، للظهور عبر فيديوهات من خلال موقع "يوتيوب" يدعو من جديد للتظاهر، داعيًا للاحتشاد في الميادين يوم 20 سبتمبر الجاري، مدعيًا أن ذلك تجديدًا لدعواته المستمرة للتخلص من قيادات الظلم في مصر، إلا أن دعواته لم تقابل من غالبية المصريين سوى بالسخرية وخرج "هاشتاج" #مش_نازلين_يوم_20 ليتصدر قائمة تريندات "تويتر".
الهاشتاج
الهاشتاج
وبانطلاق هذا "الهاشتاج" أعلن المصريين رفضهم لأى محاولات تخريبية، مجددين الثقة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستمرار واستكمال مسيرة الإنجازات، والمشروعات الكبرى والعملاقة.
وفي السطور التالية، قامت "الدستور" بتحليل ورصد انتشار "هاشتاج" #مش_نازلين_يوم_20، الذي تصدر قائمة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفي هذا التحليل خصصنا يومي 7 و8 سبتمبر الجاري، والذي وصلت فيهم التغريدات إلى الذورة.
Searcher Social
Searcher Social

و طبقًا لأداة "Searcher Social"، والتي قامت بتحليل هذا "الهاشتاج" خلال يومي 7 و8 سبتمبر الجاري على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستجرام" و"يوتيوب"، فقد تم ذكر "#مش_نازلين_يوم_20" 201 مرة من 101 مستخدم، وحظي موقع "تويتر" بالتفاعل الأكبر بين المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي.
Searcher Social
Searcher Social
Keyhole
Keyhole
و باستخدام أداة "Keyhole"، والتي قامت بتحليل هذا الهاشتاج خلال يومي 7 و8 سبتمبر الجاري على موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام"، فقد بلغت ذروة التفاعل مع "الهاشتاج"، اليوم 8 سبتمبر، تحديدًا في الحادية عشر صباحًا.
الهاشتاج
الهاشتاج
وبالنسبة للتغريدات التي حملت كلمات محايدة تجاه الهاشتاج وصلت نسبتها إلى 98.72%، وكانت النسبة 1% بالنسبة للتغريدات الإيجابية، وأيضًا كانت أكثر المتفاعلين على الهاشتاج من دول، على الترتيب مصر، ألمانيا، فرنسا، السعودية، الولايات المتحدة، إسبانيا.
الهاشتاج
الهاشتاج
وبلغت النسبة الأكبر لإعادة التغريد على الهاشتاج أكثر من التويتات بنسبة 68.78%، بينما نسبة التغريدات نفسها 27.31%، أما الردود وصلت نسبتها إلى 3.78%، وأظهرت أداة "Track my hashtag" أن الفئة العمرية الأكثر تفاعلًا مع الهاشتاج من فئة الشباب خاصة في الثلاثينيات، وتصدر التفاعل باللغة العربية القائمة.
Track my hashtag
Track my hashtag
Track my hashtag
Track my hashtag

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