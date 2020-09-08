انخفاض حاد بالبورصة الإيرانية وسط تطورات مريبة واتهامات للحكومة

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض حاد بالبورصة الإيرانية، وسط تطورات مريبة واتهامات الحكومة بالتلاعب بالسوق.ووفقا لقناة «العربية» الإخبارية فقد شهد مؤشر بورصة طهران للأوراق المالية انخفاضا حادا منذ شهر، بعدما أخذ اتجاهًا تصاعديًا لمدة عامين تقريبًا، وسط اتهامات للحكومة بالتلاعب بالسوق.ومنذ 10 أغسطس الماضي، شهدت السوق انخفاضات حادة، ما أثار العديد من المخاوف بشأن وضع صغار المستثمرين في البورصة.من جهته، اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن اتهام الحكومة بالتلاعب بالبورصة "لا أساس له"، مشددا على أنها تدعم الأصول الشعبية في البورصة.