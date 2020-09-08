جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الجولة الثانية تتنافس على 26 مقعدًا بالنظام الفردي بين 52 متنافسا، في 14 محافظة، وستستمر لمدة يومي الثلاثاء والأربعاء من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وذلك بعد أن تمت مرحلة تصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين.



محافظات الجولة الثانية لانتخابات مجلس الشيوخ

وتقام جولة الإعادة بين مرشحين اثنين بمحافظة القليوبية، و4 مرشحين بالمنوفية، و4 في كفر الشيخ، ومرشحين بالجيزة، و6 في أسيوط، و10 في سوهاج، و6 في قنا، و4 في الأقصر، و4 في أسوان، ومرشحين في دمياط، ومرشحين في بورسعيد، ومرشحين في الإسماعيلية، ومرشحين في مطروح.



كما يتنافس في جولة الإعادة مرشحين اثنين في دائرة بني سويف، أحدهما تم تصعيده للإعادة بقرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات إعمالا للقانون لكونه حل في ترتيب مجموع الأصوات بعد المرشح المتوفى شعبان أحمد عبد العليم شعبان، كذلك تم تصعيد مرشح لمنافسات جولة الإعادة في أسيوط وهو إيهاب حلمي رزق الله عوض، في الدائرة 11 بدلًا من المرشح المتوفي عصام الدين عبد الغني يسن بركات.



كيفية معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي



ويمكنك الاستعلام عن لجنتك الانتخابية، وبيان رقم اللجنة الفرعية ومكانها وعنوان اللجنة ورقمك في كشوف الناخبين باستخدام الرقم القومى الخاص بك، والمكون من 14 رقمًا، عن طريق تسجيل الدخول علي رابط موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.



وأيضاُ يمكن الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عن طريق ارسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على رقم 5151، أو الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.



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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، قد أعلنت نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدوائر الأربعة لنظام القوائم، وكذلك إعلان فوز 74 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة، لحصولهم على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين بدوائرهم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، قد أعلنت نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدوائر الأربعة لنظام القوائم، وكذلك إعلان فوز 74 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة، لحصولهم على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين بدوائرهم.

بدأت عملية تصويت المصريين بالداخل في الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ، بداية من صباح اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة صباحا، على أن تستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء.