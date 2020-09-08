إعدام 2 طن لحوم فاسدة في مصر الجديدة

قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية، إعدام 2 طن لحوم مجهولة المصدر تم ضبطها داخل ثلاجة بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من مباحث تموين القاهرة مفاده ضبط 2،125 طن لحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.