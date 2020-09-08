صعود مؤشرات الأسهم اليابانية فى التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو

صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 121.16 نقطة أو ما يعادل 0.52% ليصل إلى 11ر23211 نقطة في التعاملات الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 3.48 نقطة، أو 0.22 %، ليصل إلى 22ر1613 نقطة.