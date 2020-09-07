المصريون يتصدّون للجان الإخوان.. ويسيطرون على التريندات

على مدار الأيام الماضية، كانت قنوات الإخوان التي تنطلق من تركيا وقطر تصدع المصريين بالهاشتاج والتريند، فأراد المصريون أن يلقنوهم درسًا قاسيًا بحركة بسيطة، فسيطر المصريون على التريند لساعات طويلة، وفقا لموقع "العربي الحديث".وجاءت جميع الرسائل التي أطلقها المصريون دعما وحبا للرئيس عبدالفتاح السيسي، وإن كانت كل التويتات جاءت من تركيا وقطر، فالمصريون كانوا حاضرين للرد بقوة.