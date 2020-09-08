رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:31 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
نور أيمن
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:

برج الحمل
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تعيش حالة من الاكتفاء الذاتي، إلا أن هذا الأمر لا يبعد القلق والتوتر عن أجواء العمل.
عاطفيًا: ابتعد عن أحد الأصدقاء المقرّبين جدًا، فهو قادر على قلب علاقتك بالشريك رأسًا على عقب بسبب غيرته.
صحيًا: لا تحاول العودة إلى نظامك الغذائي السابق العشوائي، فإنك تهدم كل ما بنيته بسرعة.

برج الثور
مهنيًا: تنهمك في إدخال تعديل على موازنتك وتحديد مصاريفك، وبانتظارك فرصة مواتية لتحقيق مكسب مالي.
عاطفيًا: تسوء العلاقة نوعًا ما بينك وبين الحبيب بعد الخلاف الذي حصل في المدة الأخيرة على أمور بسيطة.
صحيًا: تتابع باهتمام البرامج المتعلقة بالنظام الغذائي، وتحاول تطبيق إرشادات أهل الاختصاص.

برج الجوزاء
مهنيًا: يطرأ هذا اليوم ما يحتم عليك أن تكون أكثر حزمًا في اتخاذ القرارات الحاسمة التي تتعلق بأمورك المهنية.
عاطفيًا: تعامل بجدّية مع الحبيب ولا تنسَ الوعود التي قطعتها له، فهو يعتبرها بمثابة دين عليك.
صحيًا: كل ما يدور حولك ينعكس على نفسيتك وصحتك، وتبدو في أحسن حالاتك.

برج السرطان
مهنيًا: يخلصك التجديد في العمل من الروتين والملل، وتشعر بضرورة أخذ إجازة لالتقاط أنفاسك واستعادة نشاطك.
عاطفيًا: تعيش مع الحبيب يومًا صعبًا يسوده القلق والتوتر، وتفكّر في إعادة حساباتك معه.
صحيًا: اتبع الأساليب التي تؤدي إلى نتائج صحية جيدة، وإذا لم تنجح استشر أخصائي التغذية.

برج الأسد
مهنيًا: قد يسبّب لك أحد الزملاء اليوم مشكلة في العمل، فتواجهها بحزم وقوة وتتغلب عليها وتعيد الأمور إلى نصابها وتضع حدًا للتطاول عليك.
عاطفيًا: تلتقي شخصًا تقع في حبه من النظرة الأولى وتتطور الأمور بينكما بسرعة ومن دون تخطيط.
صحيًا: درهم وقاية خير من قنطار علاج، وساعة مشي يوميًا خير من النوم ساعات طويلة.

برج العذراء
مهنيًا: يوم من الانفراج يسلط الضوء على علاقاتك في العمل، فكن أكثر موضوعية في تعاطيك مع زملائك.
عاطفيًا: لا تفكر في خوض مغامرة عابرة لئلا تفسد علاقتك بالشريك، فأنت تدرك مدى إخلاصه لك.
صحيًا: تخطّط لرحلة طويلة تستغلها لممارسة هوايتك المفضلة والترفيه عن نفسك.

برج الميزان
مهنيًا: يساعدك هذا اليوم على تحمّل بعض المسؤوليات الصعبة في العمل؛ لأن الاتكال عليك كبير جدًا.
عاطفيًا: يسود الملل علاقتك بالشريك، وتحاول إضفاء بعض التغيير عليها، لكن يبدو أن الأمر صعبًا نوعًا ما.
صحيًا: حاول يا عزيزي التوفيق بين أعمالك ونشاطك الرياضي، فكلاهما مهم في حياتك.

برج العقرب
مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى الهدوء ولا تسبب إحراجًا كبيرًا لزملائك أمام أرباب العمل؛ لأنهم قد يردون لك الصاع صاعين.
عاطفيًا: تشعر بشوق نحو الشريك بسبب بعده عنك وبأنك تريد تمضية كل دقيقة إلى جانبه.
صحيًا: إذا شعرت أنك تحك بشرتك باستمرار عليك زيارة اختصاصي الأمراض الجلدية بسرعة.

برج القوس
مهنيًا: يبشرك هذا اليوم بالأخبار الطيبة والسعيدة، فلا تكن متذمّرًا مهما سعى بعضهم للضغط عليك.
عاطفيًا: العلاقات العابرة لا تدوم، من الأفضل أن تبحث عن الشخص الملائم لتكمل المسيرة معه.
صحيًا: التوتر والانفعال والضغط والعصبية الزائدة تبقيك في حالة نفسية متعبة.

برج الجدي
مهنيًا: يساعدك محيطك العائلي والأصدقاء على إنجاز مشروع كبير تجني ثماره سريعًا وتكون نتائجه ممتازة.
عاطفيًا: لا تركّز على الجمال لدى اختيار الشريك، ستكتشف أنه ليس أساسيًا على الإطلاق.
صحيًا: إذا كنت تشعر بأنك في وضع صحي ممتاز فهذه نعمة نادرة اليوم.

برج الدلو
مهنيًا: يدعوك أرباب العمل إلى الابتعاد عن بعض الزملاء وعن الفوضى والالتباس لئلا تتورط في موقف صعب.
عاطفيًا: يوم مناسب لاستعادة ثقة الحبيب بك، ولو لم تكن متأكدًا من تجاوبه معك.
صحيًا: إيجاد الوقت اللازم للقيام بتمارين رياضية يكون عاملًا مؤثرًا من أجل صحة أفضل.

برج الحوت
مهنيًا: يجعلك بعض الأمور المستجدة تعالج مسألة غامضة أو مخفية أو سرية وتصحح بعض الأوضاع بصورة متكتّمة.
عاطفيًا: التهدئة مع الشريك مطلوبة بقوة اليوم، والأيام المقبلة تكون أفضل وتحمل مفاجآت سارّة.
صحيًا: يستحسن مراجعة الطبيب اليوم لإجراء بعض الفحوص الروتينية، لكن لا داعي إلى القلق والخوف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم

عارضة الأزياء الأيرلندية تلفت الأنظار فى لندن (صور)

القوات المسلحة تشارك في تأمين جولة الإعادة من انتخابات الشيوخ

بالمستندات.. بلاغ جديد يكشف فساد صفقة استيلاء صلاح دياب على مصنع «كوين للأثاث»

الصور

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد ورابط الحصول عليها

اعرف.. موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020

تفريغ كاميرات الزمالك فى واقعة غرق طفل بحمام السباحة يكشف مفاجأة

وزير التعليم يكشف أهم موضوعات مؤتمر «العام الدراسي الجديد»

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

لو من مواليد الثمانينيات.. أسرار مسلسلات وبرامج الأطفال المفضلة لك

فقد سمعه وحبه ومات وحيدا.. هل عاقب القدر زكي رستم على أدوار الشر؟

«علمني الطبخ وشجع ليفربول».. اعترافات نهال كمال عن «الأبنودي»

«الرقص موهبة من عند ربنا».. اعترافات سامية جمال

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 8-9-2020

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

عارضة الأزياء الأيرلندية تلفت الأنظار فى لندن (صور)

حرائق كاليفورنيا تلتهم أكثر من مليونى فدان

مقالات الرأي
ماجد حبته
السودان.. وكوارث أخرى
الدكتور إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
المزيد

الثقافة

هيلانة ميشيل تقدم ترانيم مصرية فى نادى آفاق..غدًا

الليلة.. إنشاء منصة رقمية للكتاب المصرى على طاولة «الأعلى للثقافة»

ناقد: «أجساد غير مروضة» تجسيد لمحنة المرأة فى عالم ذكورى

بيت العمار المصرى يستضيف ندوة «الطريق إلى هرموبولس».. الليلة