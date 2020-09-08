حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

برج الحمل



برج الثور



برج الجوزاء



برج السرطان



برج الأسد



برج العذراء



برج الميزان



برج العقرب



برج القوس



برج الجدي



برج الدلو



برج الحوت



مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تعيش حالة من الاكتفاء الذاتي، إلا أن هذا الأمر لا يبعد القلق والتوتر عن أجواء العمل.عاطفيًا: ابتعد عن أحد الأصدقاء المقرّبين جدًا، فهو قادر على قلب علاقتك بالشريك رأسًا على عقب بسبب غيرته.صحيًا: لا تحاول العودة إلى نظامك الغذائي السابق العشوائي، فإنك تهدم كل ما بنيته بسرعة.مهنيًا: تنهمك في إدخال تعديل على موازنتك وتحديد مصاريفك، وبانتظارك فرصة مواتية لتحقيق مكسب مالي.عاطفيًا: تسوء العلاقة نوعًا ما بينك وبين الحبيب بعد الخلاف الذي حصل في المدة الأخيرة على أمور بسيطة.صحيًا: تتابع باهتمام البرامج المتعلقة بالنظام الغذائي، وتحاول تطبيق إرشادات أهل الاختصاص.مهنيًا: يطرأ هذا اليوم ما يحتم عليك أن تكون أكثر حزمًا في اتخاذ القرارات الحاسمة التي تتعلق بأمورك المهنية.عاطفيًا: تعامل بجدّية مع الحبيب ولا تنسَ الوعود التي قطعتها له، فهو يعتبرها بمثابة دين عليك.صحيًا: كل ما يدور حولك ينعكس على نفسيتك وصحتك، وتبدو في أحسن حالاتك.مهنيًا: يخلصك التجديد في العمل من الروتين والملل، وتشعر بضرورة أخذ إجازة لالتقاط أنفاسك واستعادة نشاطك.عاطفيًا: تعيش مع الحبيب يومًا صعبًا يسوده القلق والتوتر، وتفكّر في إعادة حساباتك معه.صحيًا: اتبع الأساليب التي تؤدي إلى نتائج صحية جيدة، وإذا لم تنجح استشر أخصائي التغذية.مهنيًا: قد يسبّب لك أحد الزملاء اليوم مشكلة في العمل، فتواجهها بحزم وقوة وتتغلب عليها وتعيد الأمور إلى نصابها وتضع حدًا للتطاول عليك.عاطفيًا: تلتقي شخصًا تقع في حبه من النظرة الأولى وتتطور الأمور بينكما بسرعة ومن دون تخطيط.صحيًا: درهم وقاية خير من قنطار علاج، وساعة مشي يوميًا خير من النوم ساعات طويلة.مهنيًا: يوم من الانفراج يسلط الضوء على علاقاتك في العمل، فكن أكثر موضوعية في تعاطيك مع زملائك.عاطفيًا: لا تفكر في خوض مغامرة عابرة لئلا تفسد علاقتك بالشريك، فأنت تدرك مدى إخلاصه لك.صحيًا: تخطّط لرحلة طويلة تستغلها لممارسة هوايتك المفضلة والترفيه عن نفسك.مهنيًا: يساعدك هذا اليوم على تحمّل بعض المسؤوليات الصعبة في العمل؛ لأن الاتكال عليك كبير جدًا.عاطفيًا: يسود الملل علاقتك بالشريك، وتحاول إضفاء بعض التغيير عليها، لكن يبدو أن الأمر صعبًا نوعًا ما.صحيًا: حاول يا عزيزي التوفيق بين أعمالك ونشاطك الرياضي، فكلاهما مهم في حياتك.مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى الهدوء ولا تسبب إحراجًا كبيرًا لزملائك أمام أرباب العمل؛ لأنهم قد يردون لك الصاع صاعين.عاطفيًا: تشعر بشوق نحو الشريك بسبب بعده عنك وبأنك تريد تمضية كل دقيقة إلى جانبه.صحيًا: إذا شعرت أنك تحك بشرتك باستمرار عليك زيارة اختصاصي الأمراض الجلدية بسرعة.مهنيًا: يبشرك هذا اليوم بالأخبار الطيبة والسعيدة، فلا تكن متذمّرًا مهما سعى بعضهم للضغط عليك.عاطفيًا: العلاقات العابرة لا تدوم، من الأفضل أن تبحث عن الشخص الملائم لتكمل المسيرة معه.صحيًا: التوتر والانفعال والضغط والعصبية الزائدة تبقيك في حالة نفسية متعبة.مهنيًا: يساعدك محيطك العائلي والأصدقاء على إنجاز مشروع كبير تجني ثماره سريعًا وتكون نتائجه ممتازة.عاطفيًا: لا تركّز على الجمال لدى اختيار الشريك، ستكتشف أنه ليس أساسيًا على الإطلاق.صحيًا: إذا كنت تشعر بأنك في وضع صحي ممتاز فهذه نعمة نادرة اليوم.مهنيًا: يدعوك أرباب العمل إلى الابتعاد عن بعض الزملاء وعن الفوضى والالتباس لئلا تتورط في موقف صعب.عاطفيًا: يوم مناسب لاستعادة ثقة الحبيب بك، ولو لم تكن متأكدًا من تجاوبه معك.صحيًا: إيجاد الوقت اللازم للقيام بتمارين رياضية يكون عاملًا مؤثرًا من أجل صحة أفضل.مهنيًا: يجعلك بعض الأمور المستجدة تعالج مسألة غامضة أو مخفية أو سرية وتصحح بعض الأوضاع بصورة متكتّمة.عاطفيًا: التهدئة مع الشريك مطلوبة بقوة اليوم، والأيام المقبلة تكون أفضل وتحمل مفاجآت سارّة.صحيًا: يستحسن مراجعة الطبيب اليوم لإجراء بعض الفحوص الروتينية، لكن لا داعي إلى القلق والخوف.