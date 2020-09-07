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الإثنين 07 سبتمبر 2020 الموافق 19 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«آية قرآنية» تفضح مزاعم الإخوان بهدم المساجد

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:36 م
هدم المساجد
هدم المساجد
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على مدار الساعات الماضية، تداولت لجان جماعة الإخوان الإرهابية صورا زعمت أنها لحملة استهدفت هدم المساجد في عدد من المحافظات.
أفراد الجماعة الإرهابية تداولوا الصور لإثارة استعطاف الناس تحت شعارات «مسجد مهدم يوجه رسائل إلى الناس»، وزعمت صفحات شبكة رصد الإخوانية وقناة الجزيرة الإرهابية، أن الأجهزة المعنية هدمت المسجد المسمى «الرحمن» في بحيرة مريوط بضواحي الإسكندرية.
إلا أنه وبالعودة إلى الصور يكتشف أنها مفبركة حيث تلاعبوا فيها وكتبوا بالخطأ آية قرآنية وهي "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا"، إذ كتبت "وتفرقوا"، وليس من المعقول أن تكتب هكذا على مسجد يحضره المئات يوميا.
في السياق، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن جماعة الشيطان وكتائبها الإلكترونية دأبت على الكذب والتلفيق واختلاق الأكاذيب ونسبتها إلى بعض المسئولين كذبا وافتراء بلا دين ولا ضمير ولا قيم ولا أخلاق، والعجب العجاب أن يدعي هؤلاء الأفاكون المجرمون أنهم حماة الدين والفضيلة.
أضاف جمعة فى تصريحات اليوم: ومن ذلك إفكهم وبهتانهم بتسويق أكاذيب يفترونها حول قانون التصالح مقحمين المساجد فيه، وهو ما لم يقل به أحد على الإطلاق، ولا يتضمن قانون التصالح أمر المساجد من قريب أو بعيد، ولكن جماعة الشيطان المفسدة المسماة بالإخوان سابقا ومن يدور في فلكها ومصالحها من الخونة والعملاء والمأجورين لا يستحون من الله ولا من الناس ولا من أنفسهم في ترويج الأكاذيب وبث الشائعات، مع سرقتهم لشعارات مواقع وصحف محترمة، والافتراء عليها إثما وبهتانا، وتقويلها ما لم تقله ولَم تنشره دون حياء أو خجل.
«آية قرآنية» تفضح مزاعم الإخوان بهدم المساجد
«آية قرآنية» تفضح مزاعم الإخوان بهدم المساجد
«آية قرآنية» تفضح مزاعم الإخوان بهدم المساجد
«آية قرآنية» تفضح مزاعم الإخوان بهدم المساجد
«آية قرآنية» تفضح مزاعم الإخوان بهدم المساجد
«آية قرآنية» تفضح مزاعم الإخوان بهدم المساجد

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