رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 سبتمبر 2020 الموافق 19 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«شعير»: تنظيم أول مزاد علني للقطن يدعم خطة تنظيم تداول تجارته

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:29 م
الدكتور محمد شعير
الدكتور محمد شعير
أسامة الشندويلي
طباعة
قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق للشئون التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد، إن النظام الجديد لتداول القطن أسهم في إقبال شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص على القطن المصري بشكل جيد.

وأضاف «شعير»، في تصريح لـ«الدستور»، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من المزادات لبيع الأقطان، نظرًا لتقدم عدة شركات بطلب المشاركة في المزادات المقبلة، وهذا يعكس مدى تحسين جودة القطن وارتفاع قيمته الإنتاجية بعد إجراء العديد من أعمال التطوير والتحديث لهذه المنظومة من قِبل الحكومة المصرية متمثلة بوزارة قطاع الأعمال العام.

وأشاد شعير بدعم الوزارة للمزارعين من خلال إتاحة بيع الأقطان عبر المزايدات العلنية، مما يحقق لهم أرباحًا جيدة في ظل أجواء تنافسية عادلة ومستقرة، مثمنًا بنظام تجميع وتغليف القطن الجديد طبقًا للمواصفات المحددة من مديريات الزراعة، والتي أسهمت أيضًا في تحسين سمعة القطن المصري وتداوله بطريقة سليمة.

موضوعات متعلقة

أين تذهب أموال التصالح فى مخالفات البناء؟

تقرير طبي لطفل يكشف سبب غرق طفل نادي الزمالك

بين رئيس وإمبراطور.. سر «الزواج الغامض» للفنانة إيمان الطوخي

الباز يتحدى: هل تذيع «مكملين» فيديو رد مبروك عطية على فبركة القناة؟

الصور

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

الأكثر قراءة

تفريغ كاميرات الزمالك فى واقعة غرق طفل بحمام السباحة يكشف مفاجأة

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

بالمستندات.. بلاغ جديد يكشف فساد صفقة استيلاء صلاح دياب على مصنع «كوين للأثاث»

الباز يتحدى: هل تذيع «مكملين» فيديو رد مبروك عطية على فبركة القناة؟

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

«علمني الطبخ وشجع ليفربول».. اعترافات نهال كمال عن «الأبنودي»

«الرقص موهبة من عند ربنا».. اعترافات سامية جمال

«صفعت ابن الأميرة على وجهه».. حكايات تحية كاريوكا مع الكبار

«شُفيت من القلب بمعجزة».. حكاية فؤاد المهندس مع المسرح والريحاني

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

سبب اختيار 7 سبتمبر يومًا دوليًا لـ«نقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء»

تراجع نسبة الأمية في الجزائر إلى 8.71%

منظمات بيئية بكوريا الجنوبية تدعو لوقف إنتاج الطاقة بواسطة الفحم

تليسكوب يلتقط صورة لانفجار «سوبرنوفا» قريب من الأرض

مقالات الرأي
الدكتور إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
ماجد حبته
شعبية «السيسى» فى الجزائر
المزيد

الثقافة

بدء تطوير أول عمارتين بطلعت حرب ضمن «القاهرة الخديوية»

«المفاهيم السياسية والاجتماعية بالخطاب الصحفي».. جديد العربي للنشر

أكاديمية الفنون تناقش «أثر الارتجال في تنمية التفكير الإبداعي»

«مقدمة إلى فلسفة الرياضيات».. جديد دار آفاق للنشر