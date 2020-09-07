«شعير»: تنظيم أول مزاد علني للقطن يدعم خطة تنظيم تداول تجارته

قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق للشئون التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد، إن النظام الجديد لتداول القطن أسهم في إقبال شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص على القطن المصري بشكل جيد.وأضاف «شعير»، في تصريح لـ«الدستور»، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من المزادات لبيع الأقطان، نظرًا لتقدم عدة شركات بطلب المشاركة في المزادات المقبلة، وهذا يعكس مدى تحسين جودة القطن وارتفاع قيمته الإنتاجية بعد إجراء العديد من أعمال التطوير والتحديث لهذه المنظومة من قِبل الحكومة المصرية متمثلة بوزارة قطاع الأعمال العام.وأشاد شعير بدعم الوزارة للمزارعين من خلال إتاحة بيع الأقطان عبر المزايدات العلنية، مما يحقق لهم أرباحًا جيدة في ظل أجواء تنافسية عادلة ومستقرة، مثمنًا بنظام تجميع وتغليف القطن الجديد طبقًا للمواصفات المحددة من مديريات الزراعة، والتي أسهمت أيضًا في تحسين سمعة القطن المصري وتداوله بطريقة سليمة.