مواطن يكشف أكاذيب «الجزيرة» حول إزالات روض الفرج (فيديو)

ما زالت الجزيرة، منبر الإرهابيين تمارس تحريضها ضد الدولة المصرية، خاصة بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإزالة البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة، في خطوة يتخذها الرئيس لحماية مصر ضد المحرضين على الدولة.محمود محمد عبد الباقي، مواطن مصري، كذب ما تروّج له قناة الجزيرة على صفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث زعمت قناة الجزيرة أن الشرطة تلقي أمتعة السكان من النوافذ في حي روض الفرج.وقال المواطن الذي يدعى محمود محمد عبد الباقي، ويعمل حدادا، حيث يسكن في عزبة الصفيح بمنطقة روض الفرج، إنه وجد أصدقاؤه يتصلون به ويقولون له: "الحق الحكومة بترمي عفشك في الشارع".وأكد عبد الباقي أن هذا لن يحدث لأنه كان يقوم بإنزال العفش من الدور الأول لاستلام شقته الجديدة قائلًا: "استلمنا الشقة اوضتين وصالة ومطبخ وحمام.. الحكومة نقلتنا من العشوائيات لأماكن نضيفة".