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الإثنين 07 سبتمبر 2020 الموافق 19 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس مدرب اسكواش لتحرشه بلاعبات نادٍ في النزهة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:00 م
تحرش
تحرش
هدير مصطفي
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قررت النيابة العامة حبس مدرب اسكواش للتحرش بلاعبات نادٍ بالنزهة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء المجني عليهم للاستماع لأقوالهم.

وتبين من التحقيقات أنه تلقت النيابة العامة بلاغًا من المجلس القومي للمرأة يفيد بتعرض عدد من الفتيات للتحرش على يد مدرب اسكواش داخل أحد الأندية بمنطقة النزهة.

وبفحص البلاغ أمرت النيابة باستدعاء المشكو في حقه لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم.
كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن أنه تم القبض على مدرب اسكواش بأحد الأندية بمنطقة النزهة عقب طلب النيابة العامة ضبطه وإحضاره للتحقيق معه فيما نسب إليه من اتهامات بالتحرش بلاعبات في النادي.

وأوضح المصدر لـ"الدستور" أن المتهم يعمل مدرب اسكواش بالنادي منذ 3 سنوات، واتهمته لاعبتان من الفريق بالتحرش بها وقتها، وتم حفظ القضية وترك المدرب النادي نهائيًّا وقام بالتدريب في مجموعة نوادٍ أخرى ولم يتهمه أحد فيها بأي أفعال فاضحة على مدار الثلاث سنوات الماضية.

ومنذ عدة أيام تقدم المجلس القومي للمرأة بعمل بلاغ مرة أخرى ضده داخل مقر نيابة شرق القاهرة لفتح التحقيق في الواقعة مرى أخرى، وبناءً عليه تقدمت النيابة بطلب ضبطه وإحضاره للتحقيق معه وإجراء تحليل مخدرات له.

وتمكن رجال مباحث النزهة من القبض عليه وإحالته لنيابة شرق القاهرة وأثناء التحقيقات معه اعترف بملامسة اللاعبات من واقع التدريب، وأن التدريب يحتم عليه ملامستهم، وأنه منذ انتقاله إلى نادٍ آخر لم يتهمه أحد بالتحرش نهائيًّا.

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