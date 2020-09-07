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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حقيقة تخفيض رسوم رخصة القيادة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:50 م
رسوم رخصة القيادة
رسوم رخصة القيادة
عمرو المزيدي
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أثار خبر تخفيض رسوم إصدار رخص القيادة، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبين أواسط كافة المترددين على الوحدات المرورية.

تخفيض رسوم رخصة القيادة


وحقيقة تخفيض رسوم رخصة القيادة هي تخفيض رسوم إصدار تتمثل في بند الكشف الطبي إلى 285 جنيها، بدلا من 935 جنيها.

وقد بدأ العمل بتلك الرسوم المقررة بدء من أمس في كافة وحدات المرور، وقد أثار هذا القرار استحسان المواطنين.

واشترط قانون المرور الجديد، العديد من الضوابط الواجب توافرها فى قائدى السيارات، ممن يريدون استخراج رخصة القيادة، طبقًا لنص المادة 54 من قانون المرور الجديد.

شروط الحصول على رخصة القيادة


ألا يقل سن طالب الرخصة عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الصادرة بغرض الاستخدام الخاص أو التدريب عليها.

-ألا يقل سن قائد السيارة عن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الصادرة بغرض الاستخدام المهنى أو التدريب عليها.

-اللياقة الصحية، وذلك من خلال فحص فى مراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور

-أن يكون طالب الرخصة حاصلًا على شهادة محو الأمية على الأقل

-اجتياز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة فى أحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة من الإدارة العامة للمرور.

-تحدد القواعد والاشتراطات اللازمة لإجراء الاختبار الفنى فى القيادة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج.

-الخضوع لتحليل للكشف عن المواد المخدرة للسائق قبل تسليم الرخصة

-ألا يكون قد صدر حكم نهائي بإدانته فى إحدى الجرائم الجنائية سواء المخدرات أو المخلة بالشرف أو ضبط صاحب الرخصة فى حالة سكر أو الجرائم الإرهابية

تابع أيضاً:



-عدم وجود اى أحكام سابقة فى جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة

-اجتياز اختبار فنى فى القيادة وقواعد المرور وآدابه، وتحدد إدارة المرور مدد نقاط الصلاحية (تطبيق نظام يمنح نقاط معينة لقائد السيارة تسحب منه مع كل مخالفة حتى تنتهى الرخصة) ومدد سريانها، والبيانات المثبتة بها، وعلامات تأمينها وكيفية تجديدها، وإصدار بدل فاقد أو تالف لها.

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