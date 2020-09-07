رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 سبتمبر 2020 الموافق 19 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بالمستندات.. بلاغ جديد يكشف فساد صفقة استيلاء صلاح دياب على مصنع «كوين للأثاث»

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:01 م
صلاح دياب
صلاح دياب
طباعة
تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحقيقات موسعة فى بلاغ يتهم رجل الأعمال صلاح دياب بشراء مصنع كوين للمنتجات الخشبية والذى كان مملوكا لشركة قناة السويس للمنتجات الخشبية التابعة لبنك قناة السويس وذلك بالتواطؤ مع مسئولى البنك، بالمخالفة للقانون.
وكان بلاغ قد قدم لإدارة مباحث الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث القاهرة من حسن مندور عبد العزيز مندور، مدير إنتاج سابق بشركة قناة السويس للمنتجات الخشبية (كوين)، يتهم فيه صلاح الدين أحمد طه دياب، صاحب مصانع «لابوار للحلويات»، والمحبوس على ذمة قضية مبان دون ترخيص، قال فيه إن المذكور اشترى مصنع كوين للمنتجات الخشبية والمملوك آنذاك لشركة قناة السويس للمنتجات الخشبية التابعة لبنك قناة السويس، فى غضون عام ٢٠١٣، بالتواطؤ مع مسئولى البنك، بمبلغ اثنى عشر مليون وثمانمائة ألف جنيه، فى حين أن سعر المصنع فى ذلك الوقت تجاوز السبعين مليون جنيه.
وأضاف البلاغ أن صلاح دياب استولى على أرض مخصصة لمسجد بذات المكان الكائن بالمنطقة الصناعية بالبساتين، وقام بالبناء على تلك الأرض بالمخالفة للقانون.
وبالتحرى فى الوقائع التى أوردها البلاغ بمعرفة إدارة الأموال العامة، والأجهزة المختصة تبين صحة المعلومات وأن المذكور ارتكب عددا من المخالفات ومن أبرزها، تواطؤه كمالك لشركة لابوار مع المسئولين عن شركة قناة السويس للأثاث (شركة مساهمة مصرية وتابعة لبنك قناة السويس "بنك حكومي") في شراء مصنع كوين للأثاث بأقل من قيمته الشرائية، مما يعد إهدارا للمال العام، فضلا على استيلائه علي قطعة أرض مخصصة لمسجد بعد شرائها من شركة قناة السويس بعقد ابتدائي رغم عدم بيع مالكها الأصلي لها، والتعدى علي مسجد باستقطاع جزء من المسطح الأرضي المخصص له بمساحة ٥٠٠ متر وبناء مبني كامل التشطيب عليه.
وأضافت التحريات أن مالك لابوار تعدى بالبناء علي شارع تخطيطي (منفعة عامة) بمسطح ٣٠٠٠متر، بنى عليه مبني خرسانيا مكونا من طابق واحد، وارتكابه مخالفات بالمباني المقامة بالمصنع، وقدرت الغرامات عليها بمبلغ ١٠ ملايين جنيه وفقا لمواد القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، بالإضافة إلى قيامه باستئناف أعمال سور من الطوب الخرساني بطول ٦٠ مترا مخالفا للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والذي سبق إيقافه بقرار رقم ٤٢٦ لسنة ٢٠١٩
وأوضحت التحريات أن دياب تهرب من استكمال الضريبة العقارية عن مصنع لابوار، وعدم تسديد المبلغ حتي الآن، كما أنه لم يخطر الضرائب العقارية عن مجمل الأراضي المقامة عليها المصنع للتهرب من تسديد الضرائب العقارية عليها.
وتم تشكيل لجنة مكونة من ممثلين لحى البساتين ومأمورية البساتين للضرائب العقارية وإدارة أوقاف البساتين، والتى أثبتت وجود تلك المخالفات، علما بأن قيمة غرامات المبانى المخالفة بلغت ١٠ ملايين و215 ألف جنيه، فيما بلغ المتبقى من مستحقات الضريبة العقارية على مصنع لابوار ٢٥٣٧٤ جنيها، بينما لم يدرج مصنع كوين الذى قام بشراؤه وتهرب من سداد الضرائب وجار تشكيل لجنة لتحديد القيمه التى قد تصل إلى أكثر من ٥ ملايين جنيه، قيما تصل قيمة الأرض المستولى عليها من المسجد والشارع، والبالغ مساحتها ٣٥٠٠ متر إلى ٦٠ مليون جنيه
وجار تحرير محضر بالواقعة لعرضها على النيابة العامة

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لغرق طفل في حمام سباحة بالزمالك

وفاة الفنانة عايدة كامل

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

تقرير طبي لطفل يكشف سبب غرق طفل نادي الزمالك

الصور

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

الأكثر قراءة

بالمستندات.. بلاغ جديد يكشف فساد صفقة استيلاء صلاح دياب على مصنع «كوين للأثاث»

تفريغ كاميرات الزمالك فى واقعة غرق طفل بحمام السباحة يكشف مفاجأة

الباز يتحدى: هل تذيع «مكملين» فيديو رد مبروك عطية على فبركة القناة؟

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

أيام زمان

«شُفيت من القلب بمعجزة».. حكاية فؤاد المهندس مع المسرح والريحاني

مأساة استيفان روستي.. حضر حفل تأبينه وسرقت سيارته ليلة وفاته

بين رئيس وإمبراطور.. سر «الزواج الغامض» للفنانة إيمان الطوخي

«هنيدي كوميديان مؤدب وشكسبير مسرحياته خادشة للحياء».. اعترافات نور الشريف

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين 7-9-2020

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020

المدير الرياضى لباريس سان جيرمان: نريد تكرار سيناريو بيكهام مع ميسى

كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر 2020

مقالات الرأي
الدكتور إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
ماجد حبته
شعبية «السيسى» فى الجزائر
المزيد

الثقافة

قطاع الإنتاج الثقافى ينعى الفنانة عايدة كامل

نيفين رجب تتألق في حفل قصر المانسترلي بالمنيل (صور)

غدًا.. التنمية الثقافية تقيم ندوة «الطريق إلى هرموبوليس»

«الثقافة في الأزمة».. ندوة بمؤسسة عبدالحميد القطان الثقافية