تخفيف حبس سما المصري لـ عامين في التحريض على الفسق والفجور
الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:16 م
عادل عبد العالطباعة
قضت المحكمة الاقتصادية، بتعديل سجن سما المصري إلى سنتين بدلًا من 3 سنوات، في قضية التحريض على الفسق، كما شمل الحكم الإبقاء على مبلغ الغرامة وقدره 300 ألف جنيه.
و أحضرت قوات الأمن المتهمة من محبسها بسجن القناطر، إلى مقر المحكمة الاقتصادية، لحضور جلسة الحكم في الاستئناف المقدم منها على حبسها 3 سنوات في قضية التحريض على الفسق، وظهرت المتهمة ترتدي كمامة طبية وحجاب وملابس السجن البيضاء.
وكانت المحكمة الاقتصادية قضت بالسجن 3 أعوام وسداد غرامة بقيمة 18 ألف و500 دولار على الراقصة سما المصري، المتهمة بالتحريض على الفجور والتعدي على الأخلاقيات العامة، عقب نشر صور ومقاطع مصورة مختلفة على الشبكات الاجتماعية.
و أحضرت قوات الأمن المتهمة من محبسها بسجن القناطر، إلى مقر المحكمة الاقتصادية، لحضور جلسة الحكم في الاستئناف المقدم منها على حبسها 3 سنوات في قضية التحريض على الفسق، وظهرت المتهمة ترتدي كمامة طبية وحجاب وملابس السجن البيضاء.
وكانت المحكمة الاقتصادية قضت بالسجن 3 أعوام وسداد غرامة بقيمة 18 ألف و500 دولار على الراقصة سما المصري، المتهمة بالتحريض على الفجور والتعدي على الأخلاقيات العامة، عقب نشر صور ومقاطع مصورة مختلفة على الشبكات الاجتماعية.