تخفيف حبس سما المصري لـ عامين في التحريض على الفسق والفجور

قضت المحكمة الاقتصادية، بتعديل سجن سما المصري إلى سنتين بدلًا من 3 سنوات، في قضية التحريض على الفسق، كما شمل الحكم الإبقاء على مبلغ الغرامة وقدره 300 ألف جنيه.و أحضرت قوات الأمن المتهمة من محبسها بسجن القناطر، إلى مقر المحكمة الاقتصادية، لحضور جلسة الحكم في الاستئناف المقدم منها على حبسها 3 سنوات في قضية التحريض على الفسق، وظهرت المتهمة ترتدي كمامة طبية وحجاب وملابس السجن البيضاء.وكانت المحكمة الاقتصادية قضت بالسجن 3 أعوام وسداد غرامة بقيمة 18 ألف و500 دولار على الراقصة سما المصري، المتهمة بالتحريض على الفجور والتعدي على الأخلاقيات العامة، عقب نشر صور ومقاطع مصورة مختلفة على الشبكات الاجتماعية.