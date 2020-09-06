رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 سبتمبر 2020 الموافق 19 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

منير حنا: المسيح أوصى بالحفاظ على وحدة الكنيسة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:24 م
الدكتور منير حنا
الدكتور منير حنا
تريزة شنودة _ماريان رسمي
طباعة
ترأس الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم الأحد، أول قداس بعدما سمحت الحكومة للكنائس بعودة الصلوات الجماعية أيام الآحاد، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، إذ صلى قداسًا انتهى، منذ قليل، وهو الأول باللغة العربية بعد أن ترأس الصلاة بالإنجليزية الأسبوع الماضى ضمن خدمة الأجانب.

وفي عظة القداس شرح "حنا" وصايا المسيح التى تتضمن الحفاظ على وحدة الكنيسة واستمرار علاقات المحبة بين أعضائها، مستشهدًا بقول المسيح "وَإِنْ أَخْطَأَ إِلَيْكَ أَخُوكَ فَاذْهَبْ وَعَاتِبْهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَحْدَكُمَا. إِنْ سَمِعَ مِنْكَ فَقَدْ رَبِحْتَ أَخَاكَ. وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ، فَخُذْ مَعَكَ أَيْضًا وَاحِدًا أَوِ اثْنَيْنِ، لِكَيْ تَقُومَ كُلُّ كَلِمَةٍ عَلَى فَمِ شَاهِدَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ. وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُمْ فَقُلْ لِلْكَنِيسَةِ. وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْكَنِيسَةِ فَلْيَكُنْ عِنْدَكَ كَالْوَثَنِيِّ وَالْعَشَّارِ". (متى 18: 15-17)

وأضاف رئيس الأساقفة في عظته: "هنا يضع المسيح أمامنا الطريقة المثلى لحل الخلافات بين المؤمنين لضمان انسجام الكنائس أعضاء الجسد المسيح الواحد معًا".

ووضع رئيس أساقفة الكنيسة الأنجليكانية خطوات لحل الصراعات داخل الكنيسة أولها أن تذهب لأخيك الذى أخطأ إليك وتعاتبه، أى أن تأخذ زمام المبادرة وتذهب لتصفية أسباب الخلاف، مؤكدًا: "لا تنتظر أن يأتى إليك المخطئ لأن الانتظار يزيد من مشاعر الغضب فى داخلك".

أما ثاني تلك الخطوات فقال حنا: "أن تعاتب من أخطأ إليك، والعتاب هنا يعنى أن توضح بمحبة كيف أساء إلى مشاعرك على أن يكون العتاب بينك وبينه وحدكما، فهذا يضمن احتواء الخلاف فى دائرة ضيقة بحيث لا يتسبب فى إحراج المخطئ أمام الآخرين".

وأشار حنا: "يعلمنا المسيح أن الغرض من هذه الخطوات الثلاث هو أن تربح أخيك، وهنا علينا أن نتذكر أن الغرض من معاتبة إخوتنا فى الكنيسة ليس هو الإعلان عن المخطئ وعن المحق بل هو استعادة إخوتنا لشركة أبناء الله".

واعتبر حنا أن الاستعانة بشاهدين أو حكيمين من شيوخ الكنيسة حلًا للفصل في النزاعات، فإذا لم يستمع المخطئ تنقطع علاقته بجماعة المؤمنين حتى يتوب عن أفعاله.

فيما حرصت الكنيسة على قياس درجات حرارة المصلين والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية واستخدام الأدوات الشخصية، بالإضافة إلى تقسيم مقاعد الكنيسة بالشكل الذي يضمن التباعد الاجتماعي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمن إستاد القاهرة يمنع أتوبيس الزمالك من الدخول

كيفية الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة ٢٠٢٠

تقرير طبي لطفل يكشف سبب غرق طفل نادي الزمالك

حقيقة تعرض محافظات مصر للسيول الفترة المقبلة

الصور

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

الأكثر قراءة

الباز يتحدى: هل تذيع «مكملين» فيديو رد مبروك عطية على فبركة القناة؟

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

تقرير طبي لطفل يكشف سبب غرق طفل نادي الزمالك

بين رئيس وإمبراطور.. سر «الزواج الغامض» للفنانة إيمان الطوخي

إنفوجراف

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

أيام زمان

«شُفيت من القلب بمعجزة».. حكاية فؤاد المهندس مع المسرح والريحاني

مأساة استيفان روستي.. حضر حفل تأبينه وسرقت سيارته ليلة وفاته

بين رئيس وإمبراطور.. سر «الزواج الغامض» للفنانة إيمان الطوخي

«هنيدي كوميديان مؤدب وشكسبير مسرحياته خادشة للحياء».. اعترافات نور الشريف

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

«جنش» يدعم مؤمن زكريا بعد مباراة الزمالك: «سأتركه يسجل في مرماي»

ذاكرة الإنسان في خطر بسبب الهواتف المحمولة

اليابان تُجلي أكثر من 780 ألف شخص استعدادًا لإعصار «هايشن»

ابتكار جيل جديد من البطاريات تعمل بدون خطر الانفجار

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
ماجد حبته
شعبية «السيسى» فى الجزائر
المزيد

الثقافة

الشاعر عزت الطيرى ينشر صورة له بعد شفائه من كورونا

«العمى» على المسرح الصغير بدار الأوبرا (صور)

محمد خليل: التراث المعماري ارتبط بـ3 حضارات قديمة

مؤلفات طه حسين على مائدة «ثقافة المنوفية»