رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 سبتمبر 2020 الموافق 19 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ريهانا بنظارة سوداء وكدمات بعد تعرضها لحادث

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:15 م
ريهانا
ريهانا
منة سالم
طباعة
ظهرت النجمة العالمية ريهانا بنظارة سوداء تداري وجهها المجروح، وهي تتناول العشاء في جورجيو بالدي بسانتا مونيكا.

وحسبما أفادت صحيفة «ديلي ميل» التقت عدسات الباباراتزي صورا للنجمة البالغة من العمر 32 عامًا في المقعد الخلفي لسيارتها كاديلاك إسكاليد السوداء، حيث أحضر لها الموظفون كأسًا من النبيذ الأبيض، بينما كانت تنتظر طلبها.

وقامت بعد ذلك بإزالة نظارتها الشمسية المربعة، كاشفة عن لمعانها تحت ضوء مقصورة السيارة لتظهر كدمات بوجهها.

ووفقًا لموقع TMZ كانت ريهانا على دراجة بخارية كهربائية قبل بضعة أيام وتعرضت لحادث أدى لانقلاب الدراجة وأصيبت في وجهها وجبينها.
ريهانا
ريهانا
ريهانا
ريهانا
ريهانا
ريهانا

موضوعات متعلقة

الباز يطالب بإزالة القصور والعوامات المخالفة المطلة على النيل

«قلت يا لهوي أنا عملت إيه».. الحاجة بخيتة تروي تفاصيل لقائها بالرئيس

بيان عاجل من الشرطة الكويتية بشأن واقعة الاعتداء على مصري

القصة الكاملة لغرق طفل في حمام سباحة بالزمالك

الصور

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

الأكثر قراءة

الباز يتحدى: هل تذيع «مكملين» فيديو رد مبروك عطية على فبركة القناة؟

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

تقرير طبي لطفل يكشف سبب غرق طفل نادي الزمالك

الباز يطالب بإزالة القصور والعوامات المخالفة المطلة على النيل

إنفوجراف

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

أيام زمان

«شُفيت من القلب بمعجزة».. حكاية فؤاد المهندس مع المسرح والريحاني

مأساة استيفان روستي.. حضر حفل تأبينه وسرقت سيارته ليلة وفاته

بين رئيس وإمبراطور.. سر «الزواج الغامض» للفنانة إيمان الطوخي

«هنيدي كوميديان مؤدب وشكسبير مسرحياته خادشة للحياء».. اعترافات نور الشريف

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

«جنش» يدعم مؤمن زكريا بعد مباراة الزمالك: «سأتركه يسجل في مرماي»

ذاكرة الإنسان في خطر بسبب الهواتف المحمولة

اليابان تُجلي أكثر من 780 ألف شخص استعدادًا لإعصار «هايشن»

ابتكار جيل جديد من البطاريات تعمل بدون خطر الانفجار

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
ماجد حبته
شعبية «السيسى» فى الجزائر
المزيد

الثقافة

«العمى» على المسرح الصغير بدار الأوبرا (صور)

محمد خليل: التراث المعماري ارتبط بـ3 حضارات قديمة

مؤلفات طه حسين على مائدة «ثقافة المنوفية»

100 صورة تجسد القاهرة التاريخية في المكتبة الكبرى