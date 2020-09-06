ريهانا بنظارة سوداء وكدمات بعد تعرضها لحادث

ظهرت النجمة العالمية ريهانا بنظارة سوداء تداري وجهها المجروح، وهي تتناول العشاء في جورجيو بالدي بسانتا مونيكا.وحسبما أفادت صحيفة «ديلي ميل» التقت عدسات الباباراتزي صورا للنجمة البالغة من العمر 32 عامًا في المقعد الخلفي لسيارتها كاديلاك إسكاليد السوداء، حيث أحضر لها الموظفون كأسًا من النبيذ الأبيض، بينما كانت تنتظر طلبها.وقامت بعد ذلك بإزالة نظارتها الشمسية المربعة، كاشفة عن لمعانها تحت ضوء مقصورة السيارة لتظهر كدمات بوجهها.ووفقًا لموقع TMZ كانت ريهانا على دراجة بخارية كهربائية قبل بضعة أيام وتعرضت لحادث أدى لانقلاب الدراجة وأصيبت في وجهها وجبينها.