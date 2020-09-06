«روتانا» تكشف عن بوستر ألبوم أصالة الجديد

أسدلت شركة روتانا، المنتجة لألبوم النجمة السورية أصالة نصري عن البوستر الخاصة بألبومها الجديد، وذلك عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.ونشرت الصفحة صورة بوستر الألبوم، مصحوب بتعليق: "ترقّبوا ألبوم النجمة أصالة‬ الجديد، بالتعاون مع ‫روتانا".وانتهت أصالة من تسجيل ألبومها الخليجي الجديد، الذي يحمل عنوان "لا تستسلم"، والتي تتعاون خلاله مع الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، الشاعر سعود بن عبد الله، والشاعر سعود بن محمد، والأمير الشاعر محمد بن عبد العزيز، والشاعرة العالية، وقوس، وأبو نعمة، ويم، وسعود البابطين، وود، والشاعر واحد.