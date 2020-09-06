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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكريم أعضاء مبادرة أصدقاء مرضى الجذام بقنا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:19 م
مبادرة أصدقاء مرضى
مبادرة أصدقاء مرضى الجذام بقنا
قنا: إسلام البكري
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شهد كمال شلبي، السكرتير العام لمحافظة قنا، نائبا عن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، احتفالية مبادرة أصدقاء مرضى الجذام، والتي نظمتها بالتعاون مع مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي لتكريم الأطباء وأطقم التمريض وأعضاء مبادرة مرضى الجذام، وتهدف بشكل أساسي إلى مساعدة مرضى الجذام وأسرهم في مواجهة المرض وتحقيق رؤية الفريق في عمل برنامج تنموي شامل للتوعية بالمرض والقضاء عليه نهائيًا بحلول عام 2022، بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وأشاد سكرتير عام المحافظة، في بيان لمكتب إعلام محافظة قنا، بالمجهود الذي يبذله فريق عمل مبادرة أصدقاء مرضى الجذام وما يقدمونه من خدمات وفعاليات، معربا عن خالص شكره لأعضاء الفريق لاهتمامهم ورعايتهم وتوفير الدعم اللازم لمرضى الجذام، كما أثنى على الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في مختلف المجالات التنموية والخدمية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، مؤكدا أن المحافظة حريصة على تقديم كافة وسائل الدعم الممكنة لأعضاء فريق أصدقاء مرضى الجذام ولخدمة المرضى بالمحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد جلال، منسق عام فريق أصدقاء مرضى الجذام أن مرض الجذام لا يحتاج فقط إلى أطباء، بل يحتاج إلى قلوب تتمتع بصفات التعاون والعطاء وتحمل المسئولية تجاه فئة غالية من أبناء هذا الوطن.

وأضاف أن الفريق قام بتنفيذ قافلة أمس بالمحافظة نجح من خلالها في توزيع عدد من المستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية (مادية – عينية – مواد غذائية) اللازمة لرعاية مرضى الجذام، بالإضافة إلى دعم مستشفى الأمراض الجلدية بعدد من مقاعد الانتظار لراحة المرضى.

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